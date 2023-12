Il 7 gennaio, su RaiUno il film girato a Matera “La luce nella masseria”…per i 70anni della TV

E’ stata programmata per domenica 7 gennaio 2024, la messa in onda su RaiUno del film “La luce nella masseria”, una produzione della Èliseo Entertainment in collaborazione con Rai Fiction e Luca Barbareschi per la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco che si colloca nell’ambito delle celebrazioni per i settanta anni della televisione. Infatti, fu il 3 gennaio del 1954 che la Rai iniziò la regolare trasmissione su tutto il territorio nazionale. Il film racconta l’arrivo di questo rivoluzionario mezzo di informazione ed intrattenimento in una famiglia del Sud Italia negli anni ‘60, precisamente in una famiglia di Matera. E proprio a Matera vi sarà un’anteprima il giorno tre gennaio 2024. Nel film si narra di una famiglia come tante, in cui l’avvento della modernità provoca una frattura all’interno della civiltà contadina e compromette quei momenti di condivisione e di socialità che da sempre le erano connaturati. Raccogliersi intorno al televisore diventa un’esperienza collettiva e sociale grazie alla forza aggregatrice dei programmi dell’epoca. Il film narra la storia di Pinuccio, un bimbo appassionato di televisione. I suoi giovani occhi diventano testimoni del cambiamento di questo tempo, che coincidono proprio con l’arrivo della TV nelle case degli Italiani, giungendo prima nelle famiglie benestanti, in seguito nei negozi e infine sotto i tetti della gente comune. Lo stesso Pinuccio gioca a lavorare in televisione, fingendosi uno speaker dentro quello che è un apparecchio rotto. La TV diventa quindi un deus ex machina nella storia, mentre “Canzonissima” coinvolge gli abitanti della cittadina come se seguirlo fosse un vero rituale che determina la valenza sociale dello spettatore Nel cast artistico molti attori del territorio, tra cui: Nando Irene (Michele), Carlo De Ruggieri (Carismo), Lia Trevisani (Bruna). In questo collegamento tutte le notizie, curiosità e foto del film (https://www.rai.it/dl/doc/1703231542134_LA%20LUCE%20NELLA%20MASSERIA.pdf). E questo il trailer ufficiale:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.