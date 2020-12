I SOGNI CHE NON CONOSCIAMO

Presentazione del documentario

venerdì 18 dicembre 2020

ore 16,00

Settembre 2020: più di 40 ragazzi e ragazze, tra Puglia e Basilicata, provenienti da storie e da luoghi differenti, intraprendono un percorso creativo e formativo per realizzare, insieme, un documentario che provi a raccontare il loro punto di vista: sulla città, le relazioni, l’amicizia, la vita.

Dalle loro parole, storie, riflessioni e dai loro sguardi nasce “I sogni che non conosciamo”, curato e realizzato da IAC – Centro Arti Integrate.

Trailer “I sogni che non conosciamo”:

All’evento di presentazione interverranno alcuni dei ragazzi e delle ragazze protagonisti del documentario, il dott. Giuseppe Centomani, dirigente del Centro di Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata e la dott.ssa Caterina Ferrone, direttrice reggente Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni di Potenza e sede distaccata di Matera.

“I sogni che non conosciamo” è la prima tappa del progetto triennale “La nostra storia”, avviato nel 2020, con il sostegno del Centro di Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata.

Rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e 19 anni, ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra i più giovani e il territorio e le comunità in cui essi vivono; relazione spesso contrassegnata da un senso di distacco e di estraneità, soprattutto in contesti interni che molto spesso non offrono proposte, attrattive, possibilità di espressione interessanti per la fascia giovanile della popolazione.

Nonostante le difficoltà incontrate, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo ritenuto importante portare avanti nella maniera migliore le attività rivolte agli adolescenti, provando a conservare per loro dei momenti di incontro e di crescita attraverso la condivisione di esperienze significative con i propri coetanei.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/382395272849717

Il documentario “I sogni che non conosciamo” verrà trasmesso in diretta streaming sulle pagine facebook e youtube di IAC Centro Arti Integrate link:

Diretta Facebook : https://www.facebook.com/centroiac

Diretta Youtube : https://www.youtube.com/user/centroIAC