La giuria del concorso Internazionale Lungometraggi e Cortometraggi (MFF LONG, MFF SHORT), presieduta dai registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana e composta dalla docente di Storia del cinema Manuela Gieri, dalla

scrittrice e sceneggiatrice Mariolina Venezia, dalla produttrice Elisabetta Olmi, dal regista Fabrizio Cattani, dal fumettista Giuseppe Palumbo, dall’attrice Sara Ricci, e la giuria del concorso Internazionale Documentari

(MFF DOC), presieduta dal regista Francesco Cabras e composta dalla delegata di produzione Giulia Campagna, dalla vice-presidente Doc.it Adele Dell’Erario, dal direttore della fotografia Gianni Cigna assegnano i seguenti premi:

Premio miglior film a:

ROSA PIETRA STELLA di Marcello Sannino (Italia)

Con la seguente motivazione: Per la rilevanza della tematica affrontata,

risolta in una struttura coerente che, in maniera non banale, racconta una

storia di sopravvivenza tutta al femminile. La regia misurata, mai invasiva,

è accompagnata da un’interpretazione sincera ed emozionante.

Premio per la miglior attrice a:

IVANA LOTITO,

per il film Rosa Pietra Stella di Marcello Sannino (Italia)

Premio per il Miglior attore a:

FRANCO NERO

per il film Havana Kyrie di Paolo Consorti (Italia/Cuba/USA)

Premio miglior attore esordiente a:

PIERLUIGI GIGANTE

per il film Mors tua vita mea di Salvatore Metastasio

(Italia)

Premio miglior esordio alla regia a:

ROBERTO DE FEO

per il film The Nest (Italia)

Premio miglior cortometraggio a:

SLAUGHTER di Saman Hosseinpour e Ako Zandkarimi (Iran)

Con la seguente motivazione: Una favola amara e ironica, di ispirazione

neorealista, che mette in scena la miseria dell’umanità e l’umanità della

miseria. Nel finale il regista supera l’urgenza della prosa e arriva a

sfiorare, con uno struggente finale aperto, la poesia.

Menzione speciale cortometraggi a:

MALAKOUT di Farnoosh Abedi

Con la seguente motivazione: Un pregevole esempio di cinema di animazione,

che magistralmente crea un’ibridazione di linguaggi, di generi e di temi:

l’horror, il noir e il mélo sono i veicoli di una narrazione in cui si

incontrano arte e vita, finzione e realtà, eros e thanatos.

Premio Miglior documentario a:

SAMIRA’S DREAM di Nino Tropiano (Italia, Svizzera, Irlanda)

Con la seguente motivazione: Per la costante e discreta capacità di

osservazione durata sette anni, per la passione produttiva e narrativa, per

il gusto di un racconto scevro da sensazionalismi ed estetismi. ‘Samira’s

Dream’ ritrae una storia apparentemente lontana senza mai scivolare nelle

trappole dell’esotismo. “Ci vuole coraggio per essere felici” diceva Karen

Blixen, lo stesso coraggio e dedizione che serve a fare un documentario come

questo.

Menzione speciale documentari a:

HOWLING di Parsa Bozorgani (Iran)

Con la seguente motivazione: Un lavoro che riesce a fondere il clima

narrativo del documentario d’inchiesta con la videoarte attraverso un

linguaggio personale e perentorio. In un brevissimo arco temporale ‘Howling’

inventa un’atmosfera tesa, surreale e raggelante con la sola forza delle

idee e della libertà espressiva trasversale dell’autore.

Ai vincitori delle tre sezioni competitive saranno assegnati 5 mila euro (MFF LONG), 3 mila euro (MFF DOC) e 2 mila euro (MFF SHORT) in servizi messi a disposizione da Camera Service Group, la società di noleggio service e

produzione digitale.