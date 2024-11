I due cineasti materani Stasi & Fontana, al MFF per la 2^ stagione di The Bad Guy

Avrebbero preferito che non andasse in programmazione sulla RAI la loro serie The Bad Guy, hanno detto scherzando la premiata ditta Stasi & Fontana dal palco del cinema Guerrieri di Matera da cui presentavano la seconda stagione della loro opera, “visto che questi si incazzano per molto meno“. Il riferimento è chiaramente al ponte sullo stretto di Messina che nella prima puntata si vede realizzato nel suo splendore, ma che poi crolla, come quello di Genova, e della potenziale suscettibilità sul tema di chi ci governa. Ma è questo loro modo di affrontare la realtà in modo visionario, con un registro che viaggia tra il serio e l’ironico, senza disdegnare quello macchiettistico, che ne fanno una presenza originalissima e di indiscusso successo nel panorama cinetelevisivo nazionale ed internazionale. La prima stagione di The Bad Guy, serie prodotta per Prime Video, una piattaforma che copre tutti e cinque i continenti, ha avuto un enorme successo e affronta il tema del rapporto Stato/Mafia attraverso la vicenda rocambolesca del giudice Nino Scotellaro (interpretato da Luigi Lo Cascio) che, con accuse appositamente costruite viene arrestato e condannato per collusione con la mafia, e quindi organizza la sua personale caccia all’uomo per scovare ed uccidere l’imprendibile boss dei boss. Questa di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana è una modalità originalissima di affrontare il tema della mafia e delle sue collusioni con il potere muovendosi tra la cronaca e fantasia, con una caratterizzazione dei personaggi cruda ed ironica che deborda nell’esilarante. A chi non l’avesse ancora vista la prima stagione, raccomandiamo di guardarsela prima di avventurarsi nella seconda, che è disponibile sulla stessa piattaforma a partire da oggi. A chi l’aveva già apprezzata, basterà riguardarsi il primo episodio della stessa per ricollegare tutti i fili con i personaggi che nel sequel assumono connotati diversi ed opposti, oltre a rivedere il cammeo dell’attore materano Nando Irene non più presente nella seconda stagione. Durante la divertente chiacchierata con Stasi & Fontana -accompagnati nell’occasione dagli attori Francesco Zenzola (Nicola Pizzilli), Selene Caramazza (Leonarda Scotellaro) e Giulia Maenza (Teresa Suro)- con i giornalisti Carmela Cosentino de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e Flavio Natalia di “Ciak”, nell’ambito del Matera Film Festival 2024, è stata ricostruita la genesi di questa serie ed anche ripercorsa la fortunata carriera dei due registi.

Due giovani materani che hanno oramai al loro attivo numerosi successi al botteghino con film come “Metti la nonna in freezer” con Fabio De Luigi e “Bentornato Presidente” con Claudio Bisio , ma che si erano già distinti con “Amore oggi” film ad episodi uscito nel 2014 eppure attualissimo per la sua denuncia cinica e rassegnata della volgarità crudele in cui è scivolava l’Italia. Ma prima ancora la loro esistenza fu certificata in modo virale dalla rete grazie ai loro video che già mischiavano settima arte e satira per narrare le avventure dell’ex cavaliere negli ‘spoof trailer’ Inception_Made in Italy e Il Processo Ruby, successo che li portò all’attenzione di Sky che nel 2011 li acquisì come collaboratori allo speciale Buon Compleanno Italia, oltre che alla realizzazione di video per la trasmissione di satira politica “Gli sgommati“. Altri video satirici Stasi & Fontana hanno prodotto anche per le trasmissioni “Un Due Tre Stella” di Sabina Guzzanti (su La7) e “Neripoppins” di Neri Marcoré (su Rai3). Applausi del pubblico al termine della visione dell’anteprima per tuffarsi, da oggi 5 dicembre su Prime Video, su questa seconda stagione di “The bad guy” che si concentra sulla caccia all’archivio del boss Mariano Suro (interpretato da Antonio Catania), contenente le prove dei legami tra Stato e mafia…..