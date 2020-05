Un premio, il ” David di Donatello” che è la storia del cinema italiano, e non solo, per accendere una luce di speranza su un settore che non puo’ restare confinato nelle disposizione da contagio procurate dal virus a corona. E lo hanno fatto in tutta Italia, anche a Matera, con le luci accese come se ci fosse la normale programmazione. Lo abbiamo visto in città con Il Piccolo, al quale è riferita l’immagine del servizio, e più avanti al Comunale ìì Gerardo Guerrieri” e,immaginiamo, anche alla multisala Red Carpet dell’area industriale di La Martella. Un segno di speranza. Il cinema deve tornare a vivere, a produrre, a fare cultura, redditto e occupazione. Tocca al Governo e al Ministro per il Turismo e i Beni culturali, Dario Franceschini, ridurre i tempi di ripresa…della macchina da presa e di tutto quanto riguarda il mondo dello spettacolo, dai teatri ai concerti.Attendiamo il ciak della ripresa…