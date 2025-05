Hai più di 60 anni? ‘’gratis’’ al cinema per gli ultra60enni di Altamura

Dopo il successo dello scorso anno l’Amministrazione comunale di Altamura non ci ha pensato due volte e ha rifinanziato il programma ‘’Primavera al Cinema’’ per le persone che hanno superato i 60 anni. Quattro le date in programma al cinema Mangiatordi e titoli davvero interessanti come L’ultima sfida, 10 giorni con i suoi, come far litigare mamma e papà e Napoli New York. Al botteghino con la carta d’identità, naturalmente.



Comunicato – Torna il programma gratuito “Primavera al Cinema” per over 60

Il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessora alle politiche sociali Angela Miglionico annunciano l’avvio di un’iniziativa organizzata per le donne di età 60 anni in su e gli uomini dai 65 anni in su. Torna quest’anno “Primavera al Cinema”, il programma dell’Amministrazione comunale che prevede l’accesso gratuito al cinema Mangiatordi, alla proiezione delle ore 19.00 per quattro serate: 16 – 20 – 27 maggio e 3 giugno 2025 (secondo la programmazione indicata in locandina).

Dopo il grande successo della fase sperimentale dello scorso anno, il progetto di cinema ha tra gli obiettivi quello di aumentare le occasioni e i momenti di socializzazione e di coinvolgere la terza e quarta età in attività culturali. L’esperienza del cinema conduce ad emozioni, migliora la vita sociale, amplia la platea di nuove conoscenze e rapporti interpersonali per evitare l’isolamento.

Per accedere al cinema nei giorni indicati dal calendario, in base alle modalità stabilite in collaborazione con l’Ufficio di Piano e con i Servizi sociali, occorre prenotarsi volta per volta e ritirare il biglietto rivolgendosi al servizio di segretariato sociale che è attivo dalle ore 10 alle ore 12 nel Centro sociale polivalente per anziani (nel complesso “Viti Maino”) in viale Martiri del 1799, muniti di documento di identità. Possono partecipare tutti gli anziani residenti ad Altamura, anche coloro che non frequentano il Centro (donne dai 60 anni in su, uomini dai 65 in su).

Il programma in allegato.

Staff del Sindaco, 13 maggio 2025