Grisù e Pompieropoli protagonisti con i bimbi al Matera film festival

Tanti visi sorridenti tra cappellini colorati in piazza Vittorio Veneto per i bambini delle scuole dell’infanzia di Matera per una foto ricordo con il pompiere draghetto ” Grisù”, la proiezione di un filmato sull’eroe di mille incendi spenti e poi ” Pompieropoli” , la campagna di educazione didattica portata avanti da Associazione nazionale vigili del fuoco e il comando provinciale dei vigili del fuoco di Matera. Bella iniziativa.