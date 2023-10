Grande sorella Imma….chiude con il botto! Auditel e colpi di scena….

Anche l’ultima puntata della terza stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” andata in onda ieri sera sui RAI Uno ha fatto il boom degli ascolti. Grande sorella Imma è tornata a battere il Grande fratello di Canale 5 e tutta la concorrenza in onda nella medesima fascia oraria. Infatti, l’auditel ha comunicato che il finale di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ha conquistato ben 4.810.000 spettatori, pari al 27.6% di share, migliorando il già ottimo 27.1% della prima di queste puntate con 4.624.000 spettatori. Su Canale5, il concorrente più agguerrito, il reality “Grande Fratello” è stato seguito da 2.506.000 spettatori con uno share del 17.9%. Ma l’ultima puntata ha riservato per i telespettatori anche dei colpi di scena (di cui ha scritto in altro articolo Franco Martina https://giornalemio.it/cinema/chera-frisckla-ma-imma-tornera/ ) negli eventi, lasciando tutti con il fiato sospeso e con grande curiosità per gli sviluppi che si ritroveranno nel prosieguo della quarta stagione. Una attesa che sarà intervallata dalla presenza tra le vie della città della troupe che fra qualche mese sarà alle prese con le riprese delle nuove puntate.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.