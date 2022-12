Gli scatti su “James Bond fra i Sassi di Matera” di Roberto Montanari in mostra a Fanano (Modena)

Saranno esposti -dal 18 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023- presso le Cantine degli Scolopi di Fanano (Modena), gli scatti fotografici di Roberto Montanari effettuati sul set materano del film “No Time To Die“. Approda dunque in nuovi spazi e città la mostra fotografica che è stata possibile apprezzare a Matera nel settembre 2021, curata dal MIP (Matera International Photography) ed esposta presso la storica galleria Arti Visive di Franco Di Pede, che racconta l’intreccio del fascino della Città dei Sassi che incontra il cinema delle grandi produzioni americane. Dunque “James Bond fra i Sassi di Matera”, ripropone in questa nota località di vacanze invernali dell’appennino Tosco Emiliano, lo sguardo sul grande evento cinematografico, costituito da 20 fotografie, scelte tra le immagini carpite da Roberto Montanari, per rivivere l’emozionante avventura di una produzione che ha ancora una volta sottolineato l’innegabile fascino unico di una millenaria cittadina del Sud Italia, Matera, sempre più apprezzata per i suoi scorci unici.

“Roberto Montanari, fotografo e redattore free lance materano, ha dal 2015 realizzato un archivio delle attività cinematografiche nella città di Matera, e orgogliosamente, dopo anni di impegno e investimento al solo scopo di documentazione, comincia a raccogliere riconoscimento per il suo lavoro e progetta nuove occasioni visive.

Fanano, alle Cantine degli Scolopi, ospiterà la mostra ‘James Bond Fra I Sassi di Matera’ per tutta la stagione invernale, fino al 31 gennaio, per mostrare il grande cinema a Matera agli ospiti delle sue piste da sci.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.