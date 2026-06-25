Giustizia? ‘’CinEtica’’ a Rionero con la prima sul caso Regeni

Una pellicola di attualità, che sarà proiettata il 28 giugno prossimo sul sagrato della chiesa di San Gerardo Maiella a Rionero in Vulture’’ per la 32^ edizione della Mostra Cinetica sul tema ‘’ Le notti bianche . Cinema dei diritti e della solidarietà’’ . Il film di Simonetti Manetti ‘’ Giulio Regeni, tutto il male del mondo’’ arriva a pochi giorni dalla richieste di condanna nei confronti di quattro funzionari dei servizi segreti egiziani, che non si sono mai presentati in Tribunale a Roma, e per i quali il governo de ‘’Il Cairo’’ non ha mai fornito elementi per individuarli e perseguirli. Da parte del Governo italiano, è un dato di fatto tanto imbarazzo, ma non si sono fatti passi avanti . Anzi quel documentario è stato escluso dai contributi del Ministero della Cultura per non aver raggiunto il punteggio minimo di 80 punti per il finanziamento. Il ministro della Cultura Giuli si è detto contrariato. Ma non è cambiato nulla. Sono stati finanziati altri film, ma che non avevano la valenza sociale e di giustizia sulla tragica fine del ricercatore italiano. Ci fermiamo qui gli organizzatori, come riporta il comunicato, hanno individuato pellicole, registi e temi di interesse nel solco della massima agostiniana , l’ordine dal quale proviene Papa Leone XIV, “Vuoi conseguire la pace? Pratica la giustizia!”



IL COMUNICATO STAMPA

Le notti bianche: Cinema dei diritti e della solidarietà

“Vuoi conseguire la pace? Pratica la giustizia!” (Sant’Agostino)

E’ all’insegna di questo verso di Sant’Agostino che anche quest’estate portiamo cinema all’aperto, sul Sagrato della chiesa di San Gerardo Maiella a Rionero in Vulture, parroco don Sandro Cerone. A muovere i passi insieme sono il CineClub Vittorio De Sica – Cinit, il presidio di Libera del Vulture-Alto Bradano la rivista Valori: una Mostra di cinema sociale dedicata ai temi della giustizia, dei diritti, della memoria e dell’impegno civile.

La rassegna – inserita nella XXXII Mostra CinEtica del CineClub Vittorio De Sica, presieduto da Armando Lostaglio – si aprirà il 28 giugno ore 21:00 con la proiezione del film dedicato alla tragica vicenda di Giulio Regeni, simbolo della ricerca della verità e della giustizia, affinché la memoria continui a interrogare le coscienze e a richiamare le istituzioni alle proprie responsabilità. Per Libera, questa iniziativa rappresenta un’occasione per rinnovare, anche attraverso il linguaggio del cinema, il proprio impegno quotidiano nella promozione della giustizia sociale, della memoria delle vittime innocenti delle mafie, della legalità democratica e della responsabilità collettiva. La Mostra CinEtica suggella le diverse attività di cultura cinematografica che il CineClub De Sica Cinit conduce da 32 anni: negli ultimi due anni con Libera ha tenuto incontri con i giovani dell’Istituto Penale Minorile di Potenza gemellando anche gli alunni delle scuole elementari, in un afflato di solidarietà. .

Questi i film nella estate rionerese sul Sagrato della chiesa di San Gerardo alle ore 21:00: 28 giugno domenica Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti. 1 luglio mercoledì Scordato di e con Rocco Papaleo. Lunedì 6 luglio Persepolis (animazione di Marjane Satrapi recentemente scomparsa). 9 luglio giovedì Full time 100 x 100 di Éric Gravel. Lunedi 13 luglio diversi cortometraggi di giovani registi italiani premiati in vari festival: In Gaza Piethas di Diego Monfredini; Cocci di Agnese Fallongo Stronger di Antonio Petruccelli; Dov’è che ci siamo già visti? di Gemma Iuliano e Claudio Piccolotto; Prova d’amore di Denis Nazzari; Tutto fuori controllo di Katia Troia. Giovedì 16 luglio Oceania (Moana) film d’animazione diretto da Ron Clements e John Musker. Domenica 19 La gazza ladra di Robert Guédiguian. Domenica 26 luglio film animazione La città incantata di Hayao Miyazaki, con lo sguardo rivolto anche ai ragazzi.

Con il contributo del Comune di Rionero in Vulture, con l’ausilio di volontari e mecenatismo spontaneo, si propone il Cinema sociale, “per una comunità che riflette attraverso le immagini – sostengono Donatina Allamprese di Libera e Peppino Chieppa di Valori – e nella convinzione che il cinema non sia soltanto intrattenimento, ma uno strumento artistico capace di stimolare riflessione e partecipazione, con spirito critico, per una società più equa e solidale. Un grazie particolare le Associazioni promotrici lo porgono ai volontari che organizzano tecnicamente e non solo la Mostra di Cinema Le notti bianche: gli amici e appassionati del De Sica George Almaz,

Antonio Cammarelle, Ferdinando e Gigi Di Giacomo, Lello Di Tolve,

Canio D’Angelo, Rino Di Gennaro, Giovanni Asquino, Francesco Paolino, Giuseppe Dalessandro Nino Vietri, Gerardo Prisco, Vito Borrello. Grazie al mecenatismo di Banca Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello; alla collaborazione media-partner di Tg7Basilicata, Università Popolare F.S. Nitti, Cinit Cineforum Italiano, BasilicataCinema, Cineclub Pasolini Cinit.



Comunicazione “De Sica” Cinit

Chiara Lostaglio