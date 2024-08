Giffoni Film Festival, bilancio del Cine – Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso

Con una nota, il Cine – Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso, diretto da Nunzio Nicola Disabato, presente da 20 anni al Giffoni Film Festival, il più importante nel panorama del cinema per ragazzi, kermesse che si svolge ininterrottamente a Giffoni Valle Piana (SA) dal 1971, giunta, nel 2024, alla sua 54^ edizione consecutiva, il cui tema è stato “L’illusione della distanza”, traccia un bilancio dell’esperienza di quest’anno. “Alla manifestazione -si riepiloga- hanno preso parte 5.000 giurati provenienti da 33 Paesi esteri, suddivisi nelle sezioni: ELEMENTS+6; ELEMENTS +10; GENERATOR +13; GENERATOR +16; GENERATOR +18, GEX DOC E PARENTAL EXPERIENCE.

Ben 12 i giurati provenienti dal C.T. montese, presenti nelle categorie Impact (ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni), Generator+13, Generator+16: sezione IMPACT: Mariana Locantore (GIURATA di QUALITÀ); Carmela Simmarano (GIURATA di QUALITÀ); GENERATOR+18: Simone Gallitelli (GIURATO di QUALITÀ); GENERATOR+16: Sanya Bonelli (GIURATA di QUALITÀ); Ilaria Rucireta (I.S. Bernalda – Ferrandina -MT); Giorgia Lammino (I.S. “Carlo Levi – Tricarico con sede ad Irsina-MT); GENERATOR+13: Frida Triunfo (I.C. di Miglionico-MT); Letizia Pia Sirago (I.C. di Bernalda-MT); Maria Diletta Provinzano (I.C. di Pomarico); Elisa Di Lucca (I.C. D’Onofrio di Ferrandina-MT); Elena Chietera (I.C. “Bramante-Piazza Degli Olmi di Matera); Elisabetta Pia Cetera (I.C. Palazzo – Salinari di Montescaglioso-MT).

La rassegna ha avuto inizio lo scorso 19 per concludersi domenica 28 luglio, dopo 10 giornate di intense attività sviluppatesi tra proiezioni di 130 opere tra lungometraggi e cortometraggi, oltre a laboratori e quotidiani incontri con personalità delle Istituzioni, spettacolo, cinema, musica, sport, cucina, social media, salute e politica. Tra gli intervenuti sul blu carpet giffonese nomi di notevole risalto come la regista ed attrice Valeria Golino, le attrici Giovanna Mezzogiorno, Alessandra Mastronardi, Gaia Messerklinger, Claudia Pandolfi, Carolina Crescentini, Fotinì Peluso, Rosa Diletta Rossi, Cristiana Dell’Anna, Sara Ciocca, Roberta Geremicca, Michela Giraud, Romana Maggiora Vergano; i registi Gabriele Muccino, Ivan Cotroneo; Felice Ceparano, Giacomo Abbruzzse; sono intervenuti in collegamento Paolo Sorrentino e Francesco Bruni. Hanno partecipato gli attori Massimo Ghini, Alessandro Borghi, Piergiorgio Bellocchio, Stefano Fresi, Lino Guanciale, Federico Ielapi, Massimiliano Caiazzo, Giampaolo Morelli, “The Jackal”; i “Sansoni”, Marco D’Amore, Paolo Ruffini, Domenico Cuomo, Seydou Sarr e Moustapha Fall; il compositore Vince Tempera; il cantautore Michele Bravi, il conduttore Paolo Bonolis, la conduttrice radiofonica Ema Stokholma, la ballerina e personalità di Tik Tok Giulia Izzo; l’influencer Valentina Dallari; lo youtuber Sespo; il creator e divulgatore Edoardo Prati; il cast di “Sul più bello”. Per la serie tv “Mare fuori” sono stati ospiti del Festival Carmine Recano, Giovanna Sannino, Antonio D’Aquino, Rebecca Mogavero. Hanno, inoltre, partecipato agli eventi, tra gli altri, l’ex calciatore della Juventus Leonardo Bonucci; il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti (in collegamento), l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, gli ex pallavolisti Luigi Mastrangelo e Andrea Zorzi, l’ex campione olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino, l’ex velocista Andrew Howe; i direttori Roberto Napoletano (Il Mattino) e Maurizio Molinari (La Repubblica); i giornalisti Riccardo Cucchi, Marco Nosotti, Daniele Piervincenzi, Paolo Celata, Federico Ferri, Giorgio Porrà, Maurizio Compagnoni, Gaetano Pecoraro; il presidente della CEI Cardinale Matteo Maria Zuppi, il ministro Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento), Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno con un videomessaggio); Andrea Abodi; il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il Procuratore della Repubblica di Salerno Giuseppe Borrelli; gli on.li Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Elisabetta Picolotti, Franco Mari, Piero De Luca.

Nella giornata conclusiva sono stati assegnati i riconoscimenti, i Gryphon Award, sulla base dei voti assegnati dai giovani e preparati giurati provenienti da numerosi Stati europei ed extraeuropei:

– ELEMENTS +6 – “LAMPO,THE TRAVELLING DOG” (Polonia) della regista Magdalena Niec;

– ELEMENTS +10: “WINNERS” (Germania) della regista Soleen Yusef;

– GENERATOR +13: “DÌDI” (USA) del regista Sean Wang;

– GENERATOR +16: “TUESDAY” (USA/UK) della regista Daina Oniunas Pusić;

– GENERATOR +18: “SUMMER BROTHER” (Paesi Bassi/ Belgio) del regista Joren Molter.

– GEX DOC: “SILENT TREES” (Polonia/Germania/Danimarca) della regista Agnieszka Zwiefka.

– Per i Cortometraggi: ELEMENTS +3: “HUG ME” (Corea del Sud) del regista Jeong Yun-Jeong;

– ELEMENTS +6 : “HOMEWORK” (Spagna) del regista Nacho Arjona;

– ELEMENTS +10: “YUCK!” (Francia) del regista Loïc Espuche;

– PARENTAL EXPERIENCE: “BURUL” (Kirghizistan) del regista Adilet Karzhoev.

I Premi Speciali assegnati per questa 54esima edizione del Giffoni Film Festival sono stati i seguenti: per la sezione Elements+ 6, premio EASY JET SPECIAL AWARD, al film d’animazione “BUFFALO KIDS” (Spagna) dei registi Juan Jesús García Galocha e Pedro Solís Garcíacon; Premio Speciale ACEA SPECIAL AWARD per la sezione ELEMENTS +10 al film d’animazione “KENSUKE’S KINGDOM” (UK, Francia e Lussemburgo) dei registi Kirk Hendry e Neil Boyle; LETE SPECIAL AWARD per la categoria ELEMENTS +10 è stato assegnato al film d’animazione “BARTALI’S BYCICLE” (Italia/India/Irlanda) del regista Enrico Paolantonio. Sezione ELEMENTS +10, premio CONAI SPECIAL AWARD, al cortometraggio “GRAVITY” (Italia) per la regia di Robotina. Nella sezione GENERATOR +13 il premio UNICREDIT SPECIAL AWARD è andato al film “THE MAJOR TONES” (Argentina/Spagna) della regista Ingrid Pokropek. Il PREMIO CGS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) – “Percorsi Creativi 2024 THE CGS AWARD (Social-cultural Cineclub for Young People) “Percorsi Creativi 2024”, nella sezione GENERATOR +13: “WE GROWN NOW” (USA) della regista Minhal Baig. PREMIO CGS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) – “Percorsi Creativi 2024” THE CGS AWARD (Social-cultural Cineclub for Young People) “Percorsi Creativi 2024”, nella sezione GENERATOR +16: “THE IMMINENT AGE” (Spagna) per la regia del Collectiu Vigília, Clara Serrano Llorens e Gerard Simó Gimeno.

Come avvenuto in precedenti occasioni, la direzione del CINE-TEATRO “N. Andrisani”, in occasione della giornata di chiusura, fissata per il 28 luglio, ha voluto la partecipazione al festival dei ragazzi non vincitori che avevano sostenuto la selezione nei mesi scorsi, consentendo loro di vivere una giornata tipo al GFF e prendere parte all’evento dell’anno.

La direzione del Cine Teatro “N. Andrisani”, nelle persone del direttore Nunzio Nicola Disabato e del direttore artistico Giuseppe Disabato, è già impegnata nella prosecuzione del progetto “Vivere il Cinema tra sogno e realtà”, da svolgersi nell’a.s. 2024 – 2025, iniziativa posta in essere da un ventennio che, durante gli anni, ha consentito di ottenere significative soddisfazioni.”

