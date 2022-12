Giacarta è in arrivo anche a Matera! Fare come a Cariati per difendere l’ospedale?

E’ un Cinema Piccolo di Matera al completo quello che, ieri sera, ha fatto da cornice alla proiezione del docufilm “C’era una volta in Italia. Giacarta sta arrivando“, introdotto dai due autori e registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, con la coda finale arricchita dalla ulteriore presenza dei protagonisti della pellicola (gli occupanti dell’ospedale di Cariati) con i quali c’è stato un breve ma significativo scambio di battute. Sicuramente insufficiente a soddisfare l’esigenza di un dibattito che questa proiezione provoca e rende necessario, per cui c’è da augurarsi che i promotori dell’evento la raccolgano e la mettano rapidamente in campo. Perche il film “casca a fagiolo” in un una città che sta vivendo in questi mesi proprio una medesima vicenda di spoliazione della propria struttura ospedaliera e che ha già messo in campo forme di protesta per arginarla. Certo, ancora non radicali come quella attuata a Cariati (nella vicina Calabria) raccontata nel film, dove la “resistenza” dei cittadini in difesa del loro ospedale è sfociata in una lunga occupazione dello stesso. Una vicenda che tocca, dunque, direttamente le corde dei materani a cui potrà suggerire spunti suggestivi.

Ma è la chiave “glocal” assurta dagli autori/registi, ovvero la modalità di visione che si concentra contemporaneamente sulla dimensione globale/planetaria e su quella locale, che dipana lo scenario entro cui tutto ciò accade, per nulla casuale ma figlio di scelte politiche precise, pianificate e messe in atto da istituzioni svuotate oramai delle loro prerogative. Istituzioni divenute mere esecutrici delle esigenze dettate dalle strutture finanziarie del mercato (il cui unico scopo e massimizzare il profitto), a cui è stato ceduto sciaguratamente il proprio potere decisionale, quindi impossibilitate oramai a difendere persino i diritti basilari dei propri cittadini, come quello alla salute. Perché nella logica mercantile anche la salute e la sanità costituiscono -come tutto- merci e servizi da cui far arretrare il “pubblico” per lasciare sempre più spazio al profitto privato. E’ l’angosciante china, all’apparenza irreversibile, in cui si è immersi, per cui occorre con urgenza prendere consapevolezza e coscienza dal basso che è questo sistema (divenuto pensiero unico e predominante) il nemico vero dei diritti dei cittadini. Per creare una resistenza che possa costituire un argine e un risveglio. Prima che Giacarta (intesa come centinaia di migliaia di morti) prenda corpo anche in realtà come quella italiana che poteva vantare il secondo miglior servizio sanitario nazionale al mondo…ma che oramai non è più tale.

Servizio sanitario nazionale (SSN), istituito dalla legge n.833 del 1978, per fornire l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro (figlia di una stagione feconda in ambito sanitario grazie all’incontro di due grandi forze popolari PC/DC che produsse anche la Legge 180/1978 – Basaglia e la Legge 194/1978 -aborto). Una conquista di grande civiltà ed avanzamento sociale, intaccata poi nei suoi cardini con il sopravvenire del vento liberista che ha reso artefici di questo scempio -ironia della sorte- proprio esponenti di quelle medesime forze che in teoria l’avrebbero dovuta difendere. Infatti con la cosiddetta riforma Bindi si consegna il SSN al profitto introducendo tre principi: l’aziendalizzazione, l’orientamento al “mercato” e la parcellizzazione della responsabilità dallo Stato alle regioni. Con la legge 502/1992 le USL (Unità sanitarie locali) vennero trasformate in ASL (Aziende sanitarie locali) dotate di autonomia e svincolate da un’organizzazione centrale a livello nazionale, poiché dipendenti dalle regioni.

Si è così tornati a considerare la sanità come una qualsiasi altra spesa da contenere e non più un fondamentale diritto da garantire, cosi come stabilisce l’articolo 32 della nostra Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” Per cui lo Stato dovrebbe, invece, spendere tutti i soldi occorrenti alla sua realizzazione, non un euro in meno e nemmeno uno in più. Le risorse? Certo che ci sono. Basterebbe cancellare le poste finanziarie della sanità pubblica destinate a quella privata. E magari ridurre anche quelle destinate alle armi che vediamo, invece, crescere a dismisura e senza problema di limitazione alcuna. Certo, questo si potrebbe fare se la politica si riappropriasse della propria autonomia. Grazie dunque a queste pellicole “militanti” (ricordiamo l’altrettanto straordinario PIGGS degli stessi autori) oramai rare che andrebbero viste, riviste e diffuse per aprire cuore e menti. Prima che sia troppo tardi.