Gamberetti per tutti …al Piccolo. “Rivoluzione” anche nello sport

Anche questa volta un film ispirato a un fatto vero, che getta in acqua, in una piscina olimpionica ipocrisie pregiudizi e alimenta la voglia di compiere bracciate e segnare quel goal in più, frutto di voglia di mettersi in gioco, ridere e farsi apprezzare per quello che si è….compiendo un passo avanzi, anzicchè indietro come i crostacei. Il film in programma venerdì 10 marzo al cinema ‘’Il Piccolo’’ di Matera, ‘’ Gamberetti per tutti’’ del 2019, per la rassegna del cinema Lgbtq+ ‘’ Obiettivo Rivoluzione’’ è anche questo. A presentarlo Vanessa Vizziello dell’ Associazione Risvolta. In sintesi il film racconta la storia del ‘’campione di nuoto Matthias Le Goff che, incalzato da un intervistatore, reagisce con un insulto omofobo. La cosa, naturalmente, alimenta polemiche e per uscirne – visto che la Federazione sportiva ha minacciato di radiarlo- non gli resta che a ccettare di allenare una squadra di pallanuoto particolare… Sono les crevettes pailletées,(letteralmente i gamberetti con le luminescenti pailettes che vorrebbero partecipare al campionato LGBT che si terrà in Croazia. Dallo spogliatoio alla piscina il tuffo è breve…