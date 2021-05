No Time to die…per ricordare, ribadire che Matera è stata tra i luoghi internazionali delle avventure dell’ultimo film su James Bond, l’agente segreto nato dalla penna di Jan Fleming che qui ha riposato… in un hotel realizzato alla balconata su piazza Pascoli con vista oggi sulla ‘’devastata’’ Murgia Timone, dopo il discusso intervento dell’appalto di Invitalia?Calma e gesso.



Auspicando che gli ospiti del G20, argomento del quale si parla dal settembre scorso dopo la visita del ministro Luigi Di Maio a Matera, sfuggito a quanti si distraggono troppo sui social, non vengano condotti su quel versante del Parco. E questo perche i trials, o lanci del film, fanno vedere un paesaggio di Matera da piazza San Pietro Caveoso che è stato ampiamente alterato. Ci sarà, da quanto appreso finora, un tour enogastronomico a piedi da piazza Pascoli nei Sassi. Va bene. Certo se ci fosse anche un itinerario dei set dove sono stati girati film di risonanza internazionale o luoghi dove poter apprezzare cimeli, foto, video, curiosità lo spot di Matera città del cinema avrebbe un altro ritorno. Per quella data, il 29 giugno, dovremmo avere in giro il set della fiction di “Imma Tataranni’’. Per i tanti ‘’007’’ al seguito del G20 sarebbe una attrazione e un ricordo in più, per apprezzare Matera. Antonio Serravezza, seduto sulla sedia del regista osservatore ricorda un G7 con l’attore hollywoodiano e poi presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Altri tempi. Ma è un’idea…per un altro vertice magari per un G cinema da inventare.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

A causa della pandemia e per la chiusura della città non tutti sono al corrente che fra trentacinque giorni a Matera si svolgerà un appuntamento mondiale che ha una semplice sigla G20 dei ministri degli esteri delle più importanti potenze mondiali.

Le istituzioni si stanno preparando e proprio tre giorni fa è stato siglato un accordo di collaborazione tra la città metropolitana di Bari e la città dei Sassi.

Già da fine mese si inizierà il maquillage della città che dovrà essere all’altezza delle delegazioni mondiali che, per la prima volta saranno accolte nella piccola città tra le più antiche del mondo. Sarà un evento mondiale che scorrerà su tutti i canali televisivi del mondo, una cartolina di buon augurio per la nostra città che sta riprendendo fiato dopo quasi due anni di forzate chiusure.

Sarà anche un momento importante per i tantissimi giornalisti delle testate internazionali che avranno l’occasione unica di visitare i nostri rioni Sassi e scoprire i luoghi dove sono stati girati famose pellicole come King David con Richard Gere, The Passion con Mel Gibson e per ultimo James Bond con Daniel Craig. Insomma un set cinematografico mondiale.

Non sappiamo se alcune personalità mondiali pernotteranno in qualche fantastico hotel nei Sassi o a ridosso.



Pensate che negli anni ottanta durante il G7 svoltosi a Venezia partecipò l’allora presidente degli Stati Uniti d’America Ronald Regan accompagnato dalla sua consorte e non essendo contento del comfort del letto della residenza che lo accoglieva fece arrivare dall’America il letto di casa sua.

Ecco, questi sono lontani ricordi, che però erano i gossip dell’epoca. Chissà se potremo ricordarci di qualche episodio che possa far colpo sui media mondiali oltre alla bellezza della nostra città.