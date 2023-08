Freddy Mercury, inclusione e Samba al Vulture Movie Night

Ci si può divertire, eccome, a giudicara dai titoli di film e corti proiettati sul grande schermo del ‘’ Vulture Movie Night’’ di Rionero in Vulture ( Potenza), ma anche apprezzare e approFOndire storie di vita ( a cominciare dalla icona dei Queen) che parlando di diversità, voglia di affermarsi, di difficoltà e di opportunità come nei lavori ‘’ Grazie Michele’’ e ‘’ Samba’’ che battono sullo stesso chiodo di una umanità che chiede di esserci, di contare, perché il loro può essere arricchimento per tanti. Basta poco per farlo e Armando Lostaglio con il cineclub cinit di Vittorio De Sica, insieme ad altre realtà locali, ha trovato il modo giusto per parlare alla mente e al cuore della gente.



VULTURE MOVIE NIGHT

IL GRANDE SCHERMO IN PIAZZA

Rionero in Vulture. VULTURE MOVIE NIGHT il grande schermo in piazza ha raggiunto i primi obiettivi, nelle tre serate iniziali. La serata introduttiva è stata imperniata sul film capolavoro di Bryan Singer dedicato ai Queen e al leader Freddie Mercury: Bohemian Rhapsody, purezza visiva ed emozioni dal pubblico anche giovanile disteso sui teli, come nelle intenzioni della direzione artistica del Festival. Quattro i cortometraggi a partire da “Grazie Michele” con la presenza del regista Rosario Errico, l’attrice Antonella Ponziani e il giovane attore Andrea Salcone il quale ha commosso tutti per il suo amore per la vita, ha presentato in pubblico la fidanzata cui ha dedicato il premio BasilicataCinema Award conferito da BasilicataCinema insieme al regista e all’attrice. La seconda serata ha regalato dunque commozione e sentimenti come accadono di rado: “regalare gioia ad un ragazzo meraviglioso e semplice come Andrea” – ha sottolineato don Sandro Cerone nel suo saluto. Il regista ha parlato della realizzazione del suo corto, cui fa parte anche Andrea Roncato; i due giovani protagonisti Andrea Salcone e Valerio Catoia (affetti da sindrome di Down) hanno saputo esporre con dolcezza i propri sentimenti seguendo le indicazioni della sceneggiatura. Fa eco l’attrice Antonella Ponziani, che in carriera è stata diretta da Federico Felini, da Monicelli ed altri autori come Samperi e Pozzessere e molti altri. Serata di bel cinema a contatto con un pubblico partecipe, cui ha preso parte la consigliera regionale Dina Sileo, con delega alla Cultura. Lì, sul prato di piazza Giustino Fortunato recuperato alle visioni del grande schermo, dove fino a venti anni fa si ergeva maestoso e decadente il Cinemateatro Combattenti (risalente agli anni ’30).



Nella serata di Piazza Fortunato altri tre cortometraggi: Pappo e Bucco di Antonio Losito (anche questo capolavoro premiato lo scorso anno) e Il tesoro di Monticchio di Giuseppe Varlotta, girato intorno ai laghi e presentato in anteprima alla Mostra di Venezia, già vincitore di diversi premi al giovane Amos Varlotta, con la adolescente rionerese Chiara Di Lucchio. Spazio anche ad un corto di una giovane regista di Atella appena diplomatasi alla Scuola di Cinema di Pescara. Il regista Errico, accompagnato da componenti il CineClub De Sica, ha visitato Monticchio Laghi, per una idea di location di un imminente suo film. La terza serata di Vulture Movie Night ha avuto luogo nella Piazza Lanari di Monticchio Bagni: anche qui, insieme alla Proloco Monticchio, serata di eccezione con il film di Mario Martone Qui rido io, grande successo alla Mostra di Venezia, con un maestoso Toni Servillo. Il film è una sorta di ritorno a casa – sostiene la Direzione artistica del festival – in quanto, trattando della vicenda artistica ed umana di Eduardo Scarpetta, si fa eco nel territorio delle acque minerali dove, oltre un secolo fa, su proposta dei proprietari Lanari l’artista napoletano realizzò uno spot pubblicitario, forse il primo della storia delle pubblicità.



Dopo Ferragosto, il Vulture Movie Night prosegue sulla scia delle emozioni: il giorno 16 ore 21:00 sul Sagrato della nuova chiesa di San Gerardo a Rionero, la proiezione del colossale Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. La mostra cinematografica si concluderà il 21 agosto, ore 21:00 sempre sul Sagrato, con Samba di Eric Toledano, che tratta di migrazioni e della difficile accoglienza di un giovane senegalese vicino Parigi. Questa Mostra di Cinema, che rientra nel calendario dell’Estate Rionerese promossa dall’Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura, vede la direzione artistica del CineClub “Vittorio De Sica” Cinit e la sua XXX^ Mostra CinEtica, con la collaborazione attiva di Pierluigi Contaldo e Chiara Lostaglio. Partner della iniziativa cinematografica sono Radio Vulture, Parrocchia SS. Sacramento, Tg7 Basilicata, Proloco Monticchio, BasilicataCinema, Arci, Io-Vulture.

#PopCornFestival

#VultureMovieNight

#ilcinemadelborgo

A.L. Comunicazione CineClub