Su Wikipedia e nella memoria di quanti hanno visto la gran mole di film in bianco e nero e a colori, di una carriera in coppia durata una vita, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia restano ”unici” e non ci sono eredi che possono eguagliarli. Evitiamo gli accostamenti. C’è un abisso. Altri tempi, altro genere, altra verve e di questo ne sono convinti i figli ,l’attore Giampiero Ingrassia e lo scrittore Massimo Benenato, che hanno ricevuto il premio ” Città di Matera” nell’ambito della rassegna ” Campolungo” di Cna cinema audiovisivo, ideata dall’attore e regista materano Antonio Andrisani . Tanti ricordi, aneddoti, e un accenno a quello che i genitori avrebbero voluto realizzare, ma poi quel sogno è rimasto nel cassetto. Franco Franchi era in procinto di essere scelto come attore per il film di Jean Jeacques Annaud tratto dal libro di Umnberto Eco ”Il nome della rosa”ma non se ne fece nulla. ” Ho trovato – ha ricordato Massimo Benenato- un suo scritto nel quale esprime rammarico per non aver potuto girare un film così importante”. E Ciccio Ingrassia avrebbe voluto girare un film da regista sull’aborto, tema scomodo per una Italia che avrebbe affrontato più avanti il voto del referendum.” Era un tema scottante – dice Giampiero Ingrassia. Era un film drammatico, perchè lui aveva fatto Paolo il freddo, poi l’Esorciccio. Addirittura uscì una locandina sui giornali cinematografici dell’epoca . Poi il progetto declinò, venne fuori il referendum sull’aborto. Era una storia siciliana con una ragazza che rimaneva incinta, con tutti i drammi che ne seguivano”.



Ma tra tanti film girati alcuni sono rimasti nel cuore, per vari motivi e il successo ottenuto lo conferma. ” La Giara (proiettato al Piccolo in serata)- dice Massimo Benenato- ritengo quello che abbia raggiunto l’apice della loro carriera. Anche se ‘Due marines e un generale’ lo adoro in maniera particolare”. Effettivamente c’è l’imbarazzo della scelta. Ognuno ne ricorda più di uno per averlo visto sul grande schermo e poi in tv o viceversa. ” Io – ricorda Giampiero Ingrassia- sono affezionato ai film degli anni Sessanta, in bianco e nero, come ” I due parà”, ”Un mostro e mezzo”, ”Armiamoci e partite” , ” Ma chi ti ha dato la patente ” e,sopratutto ”Pinocchio” di Luigi Comencini, e Kaos dei fratelli Paolo ed Emilio Taviani”. Aggiungiamo anche l’altro film programmato per la serata, oltre a Kaos, che è ”Che cosa sono le nuvole” di Pier Paolo Pasolini. E a voi tocca rivedere l’intera filmografia di Franco e Ciccio…