Formazione per lavorare…Ancora un ciack!, con la Lambda Academy, dalla Lucana film commission

Saranno famosi? E’ auspicabile. Ma ora gli allievi sono in aula per imparare gli aspetti di un mestiere dalle notevoli potenzialità. La Lucana film commission ha avviato e ha in cantiere a Matera tre corsi di formazione finalizzati all’occupazione di figure professionali nel settore cinematografico e audiovisivo. Ad annunciarlo la presidente della Lucana Film Commission Margherita Romaniello, in occasione dell’avvio del corso di formazione per addetti al montaggio fotografico. L’iniziativa, che coinvolge 20 allievi, della durata di 600 ore con lezioni teoriche e pratiche, è stata realizzata in collaborazione con la società materana di consulenza e formazione Lambda Academy. E Roberto Venezia,direttore di Lambda Academy, parla di potenzialità occupazionali, di qualità dei formatori e delle esperienze sul campo e di ragazzi motivati tant’è che alcuni sono in aula come uditori, essendo limitato a 20 il numero di partecipanti.



“Dopo questo corso, è il secondo che parte,dopo quello di assistente alla produzione cinematografica- ha detto Margherita Romaniello- e auspico che per i ragazzi ci sia occupazione. E il nostro è un po’ un unicum, visto che le altre film commission non fanno questo tipo di formazione che avvia alla professione. Cominciamo dalla acquisizione delle competenze. E, sicuramente, nel 2025 proporremo bandi per altri tipi di formazione finalizzati all’occupazione. Mi piacerebbe fare quello sul videofilm maker, per direttore della fotografia e un’altra bottega con Cinecittà che stiamo valutando quale sia la migliore. Perchè il problema delle botteghe e che, non solo le materie prime, ma i macchinari , come per esempio la falegnameria o l’invecchiamento del costume presuppongono che si possano fare solo a Cinecittà”. La presidente della Lucana film commission ha ribadito la centralità della Basilicata e di Matera nello svolgimento delle attività formative, anche nella prospettiva di nuove produzioni dopo i risultati positivi della fiction ”Imma Tataranni” di Raiuno ” Siamo sempre dell’idea -ha aggiunto Margherita Romaniello- di non spostare i corsisti dalla Basilicata. Dobbiamo capire, insieme a Cinecittà, quale corso partirà. A breve partirà, tra l’altro, il corso di make up e airstyle per il cinema qui, a Matera. La settimana prossima partiranno le selezioni di quelli che si sono candidati . Matera nel 2025 avrà avviato ben tre corsi professionalizzanti. Due di formazione con enti accreditati e uno nostro con Cinecittà. Matera sarà una bella fucina di corsi professionalizzanti”



E con l’auspicio che alcune di queste professionalità possano lavorare per la quinta serie delle fiction di RaiUno ‘’Imma Tataranni’’, per la quale Regione e Lucana fiction hanno assicurato per quella in corso un investimento importante, e per altre produzioni che potrebbero arrivare. Cosa c’è in pentola di ufficiale ? ‘’ Al momento di ufficiale nulla- dichiara la Presidente-perché siamo in fase di approvazione di bilancio. Comunque ci diamo da fare, in attesa dell’arrivo di risorse. Parteciperemo a Portofino al festival dedicato alle serie e l’altro a Cortina d’Ampezzo, che è dedicato ai cortometraggi. Faremo due giornate di incontro con registi e produttori per raccontare la Basilicata, per fare anche un po’ di scouting . Siamo convinti che anche aver voluto sostenere il prodotto di punta della Rai in questo momento , come la fiction Imma Tataranni, che continua ad avere un boom di ascolti che non è mai calato , questo fa ben sperare che altre fiction possano arrivare ed essere girate in Basilicata. Ritengo che abbiamo colto un doppio segno: da una parte abbiamo sostenuto un progetto che meritava e che è arrivato alla quarta stagione. E sappiamo che questa continuità comporta un investimento di chi viene a girare qui e poi abbiamo dato il buon esempio : se un progetto vale ed è buono e ci date per quello che il territorio vi accoglie noi, a nostra volta, vi attraiamo ancora di più’’.