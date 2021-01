Dopo “Sorelle”, girato a Matera nel 2017 e andato in replica la scorsa estate, e le due serie di “Pezzi Unici” (2019) la regista toscana Cinzia Th Torrini dirigerà ” Fino all’ultimo battito” a Lecce e come set utilizzerà il Dipartimento emergenza urgenza (Dea) dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Con lei attori e attrici come Bianca Guaccero, Loretta Gocci, Violante Placido e Marco Bocci. Le riprese della fiction, prodotta da Eliseo Multimedia, cominceranno il 25 gennaio e si concluderanno il 27 febbraio prossimo. Saranno utilizzati gli spazi esterni e alcuni interni che non interferiranno con l’attività assistenziale. Per altre riprese non è escluso l’utilizzo dell’ospedale dismesso di Poggiardo(Lecce) e altri del Barese. Le puntate saranno trasmesse probabilmente in autunno.