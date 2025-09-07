Festival Venezia nel segno di Flotilla e di Gaza

E la cosa non può che essere valutata positivamente vista la scarsa sensibilità, l’imbarazzo palese e l’insofferenza del Governo italiano sul genocidio in corso a Gaza, con l’esercito israeliano che tira dritto con il silenzio assenso statunitense e la minaccia di sanzioni dell’Unione europea. Il festival del cinema di Venezia ha attribuito il Leone d’Argento al film a Kaouther Ben Hania ” The Voice of Hind Rajab Si è aggiudicato invece il Leone d’argento – Gran Premio della giuria. , che racconta della morte di una bambina di 6 anni uccisa a Gaza, mentre attendeva i soccorsi intrappolata in un’auto. E il nostro critico lucano,Armando Lostaglio, animatore del circolo cinit ” Vittorio De Sica, fedele frequentatore del festival Venezia aveva auspicato il Leon d’oro per questo film verità, che ha avuto 24 minuti di applausi. “La regista tunisina Kaouther Ben Hania del film THE VOICE OF HIND RAJAB,

premiata miglior film straniero del Sorriso Diverso- ha commentato Armando Lostaglio.Film toccante, con la voce vera della piccola Rajab che a Gaza implora aiuto dall’auto crivellata di colpi in cui avevano perso la vita i cugini e zii.La storia vera del gennaio 2024 della piccola Rajab ci racconta che la piccola non ce la farà. La guerra distrugge l’innocenza, ovunque. Il film prenderà di certo un Leone d’oro”



E dopo Venezia si attende che la ”Flotilla” partita da Genova arrivi a Gaza, sperando che – aldilà dei controlli con i troni- la missione umanitaria vada in porto e che non si verifichino ”errori” al largo, che mettano a repentaglio la vita dei volontari e le speranze della popolazione civile. Speranze che la guerra finisca anche in Israele dove la popolazione continua a protestare , ma finora inutilmente, perché si giunga a una tregua e alla liberazione degli ostaggi rimasti in vita e alla restituzione dei corpi di quanti sono morti.



GLI ALTRI PREMIATI

Il Leone è andato a Jim Jarmusch con Father Mother Sister . E un lavoro chee intreccia silenzi, memorie e misteri familiari, descritti in episodi ambientati tra New Jersey, Dublino e Parigi Il Premio per la regia è andato a Benny Safdie

per The Smashing Machine,che racconta l’ascesa e la caduta del campione dello sport Mark Kerr. A Tony Servillo, protagonista del film ” La Grazia” è andata la Coppa Volpi maschile per la migliore interpretazione. Al regista Gianfranco Rosi è stato conferito il Premio speciale della giuria per ” Sotto le nuvole”, incentrato su una Napoli inedita.

