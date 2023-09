Ferrandina nel Matera Film Festival

Esserci, fare rete puo’ essere una opportunità di crescita anche per un centro della Valbasento come Ferrandina che, con l’amministrazione guidata da Carmine Lisanti, continua a progettare, programmare dalle infrastrutture al comparto energetico, dalla cultura (con un cartellone che dura tutto l’anno) al cinema…E la compartecipazione al Matera Film Festival ne è la conferma. La data del 5 ottobre, per esempio,al cineteatro comunale ”Domenico Bellocchio” con la presentazione del lavoro ” Il mondo è troppo per me”’ di Vania Cauzillo può aprire una finestra sul mondo del cinema e sui suoi linguaggi.Ma ce ne sono delle altre come il talk “Donne: scrittura e regia” con Lisa Nur Sultan, Paola Randi e Donato Santeramo. Del resto alcune produzioni, in passato, hanno scelto il comprensorio di Ferrandina per girare alcune scene… Da cosa nasce cosa. Anche a Ferrandina.