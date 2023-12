F…come Fortunato, il tridente della Maserati che sfidò Ferrari

Adrenalina, caparbietà e voglia di vincere in Adolfo Orsi, il patron della Maserati che sfidò in pista e in classiche come la Mille Miglia il ‘’Drake’’ Enzo Ferrari, padre padrone negli anni della Casa del Cavallino nella terra modenese dei motori e nel film ‘’ Ferrari’ diretto da Michael Mann. Un film, incentrato sulla vita sentimentale di Ferrari che si incrocia con quella della scuderia, dei problemi finanziari e societari, con un taglio romanzato che in qualche punto ci ha lasciato perplessi avendo letto tanto sulla storia del Drake. Ma un film è un film e la scenografia deve correre sui binari dell’ultimo battito tra tradimenti, rimorsi, ricatti e vendette da servire su un piatto freddo. E quella F…si incrocia anche con il tentativo di acquisto dell’azienda modenese da parte della Ford, andato poi a vuoto, che accadrà nel 1963 e non a ridosso dell’ultima edizione della Mille Miglia con la morte del povero pilota De Portago e di spettatori che erano lungo il tracciato. Ferrari era Ferrari, ex pilota, dal carattere burbero ma provato da tante esperienze personali e sportive, che nel cuore aveva l’Alfa e le sue auto del Cavallino, ma guidare una Peugeot 403 ( come accade nel film) lascia perplessi. Ma ci sta…visto che aveva quell’auto faceva parte , da quanto abbiamo appreso, del parco auto di Ferrari che la usò in quel periodo. Mah…Ma aveva rispetto per la Maserati, una casa modenese, che versava in difficoltà economiche e che cercava finanziatori.



E su questo Alfredo Orsi, patron della casa del Tridente, interpretato dall’attore materano Domenico Fortunato, che abbiamo incontrato sabato sera al cinema comunale,aveva la stessa ostinazione. Domenico ci ha messo di suo con tanti sorrisi di sfida, consigli utili ai suoi piloti per vincere la Mille Miglia ed espressioni di stizza quando un suo pilota arriva a Bologna a bordo di una Ferrari dopo essere uscito fuori strada. Una battuta che racchiude tutta la delusione per avere fallito con un ‘’…Era meglio se tornavi a piedi, piuttosto che su una Ferrari…’’ e che lasciava nei guai Maserati. Resta la efficace interpretazione di Domenico Fortunato che, quest’anno, è presente in sala anche con un altro film “Palazzina Laf” regia Michele Riondino nel ruolo di Angelo Caramia. Altro contesto, quello della ex Italsider, poi Ilva e via elencando, che ha fornito acciaio anche per le lamiere dell’industria dell’auto. Ma qui il motore della ripresa non romba più è finito fuori pista. Ci vorrebbe un capitano di industria con la stessa tenacia del Drake e di Orsi. Chissà, potrebbe essere la trama di un nuovo film con Domenico Fortunato, protagonista di un sud alla riscossa e che si affida alle ”Zes” per cercare di risalire. Auguri, Buon anno.



da wikipedia chi era Adolfo Orsi

Biografia

Proveniva da una famiglia povera di Sant’Agnese, quartiere di Modena. A soli 11 anni, nel 1899, perse il padre.

Negli anni della maturità creò delle attività di successo; alla fine degli anni venti costruì impianti per la lavorazione del cascame del ferro, un centro siderurgico e un’azienda di macchine agricole, impiegando alcune migliaia di lavoratori di Modena e dintorn.

Nel 1935 con suo fratello Marcello fu coinvolto nell’apertura di una concessionaria FIAT, la FIAT A.M. Orsi[2].

Maserati

Acquistò la Maserati in difficoltà economica nel 1937, impiegando suo figlio Omer Orsi come manager. Tre dei fratelli Maserati restarono dieci anni in azienda nel reparto ingegneria.



Adolfo Orsi spostò la produzione delle autovetture Maserati da Bologna a Modena nel 1940, vicino al suo centro siderurgico e ad una sua fabbrica di candele di accensione. Successivamente assunse suo cognato Alceste Giacomazzi come nuovo direttore generale, e dalla Ferrari prese come progettista Alberto Massimino (1944-1952) e Juan Manuel Fangio come pilota (1953).

Fu coinvolto presidente del Modena dal 22 settembre 1945 al 28 giugno 1948, nei suoi anni di maggior successo.



Negli anni successivi Orsi si trovò faccia a faccia con pesanti problemi, sia quando la Maserati si trovò ad essere temporaneamente chiusa per ristrutturazioni, sia quando gli operai dell’acciaieria Riunite manifestavano dopo una serrata in cui Orsi voleva la riapertura con metà dei 500 operai selezionati unilateralmente. Tale sciopero culminava con l’Eccidio delle Fonderie Riunite di Modena del 9 gennaio 1950, in cui la polizia uccise 6 persone e ne ferì circa 200.

La fonderia riaprì, ma fu venduta dopo poco per essere riacquistata nel 1952, quando il patrimonio di famiglia fu diviso fra i fratelli e sorelle. Adolfo prese la Maserati, sua sorella Ida la sezione della Maserati che si occupava di motocicli (la “Società Anonima Fabbrica Candele Accumulatori Maserati”) e suo fratello Marcello la restante parte del patrimonio.

Adolfo Orsi accettò un accordo di fornitura di macchine utensili con l’Argentina, direttamente dal presidente Juan Domingo Perón (1954). A seguito della Rivoluzione Liberatrice e all’esilio di Péron, la riscossione dei pagamenti fu difficoltosa. Una situazione analoga si creò col governo spagnolo. Le difficoltà economiche portarono la Maserati in un primo momento in amministrazione controllata.

Adolfo Orsi rimase attivo in Maserati fino al 1968, quando Orsi decise di vendere l’azienda alla Citroën, che aveva in precedenza acquisito una quota di maggioranza della Maserati come anticipo per un contratto volto alla produzione di un motore per la Citroën SM[8].

Anche il figlio di Omer Orsi si chiama Adolfo (nato nel 1951).