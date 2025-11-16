Era il 16 ottobre 1943. E quattro bambini scrissero una storia di libertà

Una data che segnò una pagina buia del nostro Paese, con il rastrellamento di ebrei dal ” Ghetto” di Roma operato dalle SS naziste e collaborazionisti del regime fascista, che portò alla deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz di 1023 persone. Solo 16 sopravvissero (15 uomini e una donna). Morirono circa 200 bambini. E proprio dal racconto di quattro bambini, protagonisti del film di Claudio Bisio ” L’ultima volta che siamo stati bambini”, che alla guerra ci giocavano, ignari di quanto sarebbe accaduto, viene fuori una bella pagina di amicizia, rispetto, tolleranza, pace e libertà. L’esempio dei piccoli Riccardo ( ebreo), Vanda (orfanella che troverà una famiglia per strada, Italo (il giovane Balilla che sogna una medaglia), Cosimo ( figlio di un confinato politico) danno con la loro storia, ispirata al libro di Fabio Bartolomei, è un sonoro schiaffo in faccia a quanti oggi spingono per svolte autoritarie, con continui ”subdoli e diretti” attacchi alla Costituzione. A cominciare da alcuni esponenti di governo a frange della società ”tollerate” per simboli e comportamenti razzisti con tutto quello che è legato al sovranismo di ieri e di oggi.



Bisio con un film del 2023, proiettato anche nelle scuole, come ha ricordato a Matera- al cinema comunale ”Guerrieri” per il Matera Film Festival ha offerto tanti spunti di riflessione che possono tornare utili anche oggi e con date ed eventi che ricordano quella pagina buia del nostro Paese. Dal 25 aprile al 2 giugno al 4 novembre, dalle giornate della memoria a quelle del ricordo e, per restare a Matera, al 21 settembre 1943. Bambini protagonisti. Ma occorre lavorare nelle scuole e con progetti continui, che mettano da parte i tentativi revanchisti di riscrivere la storia italiana riabilitando chi l’ha persa e ha promulgato e sostenuto le leggi razziali. E qui il film di Bisio ci sta tutto, con la storia di quel bimbo ebreo, Riccardo, che scompare, dopo il rastrellamento, ma che i suoi amici non dimenticano. E partono all’avventura e tra mille avventure per andare a liberarlo, lungo la ferrovia che porta in Germania.



I tre ragazzi, con l’innocenza che li contraddistingue, sono convinti che il loro amico non ha alcuna colpa e che va liberato. Non solo i soli e dietro di loro, preoccupati perchè non si mettano nei guai, ci sono Vittorio, fratello di Italo, milite fascista,”imboscato” dal padre gerarca(nel film è lo stesso Bisio), e da suor Agnese dell’Istituto per gli orfani che ospita Vanda.



Regista e sceneggiatore hanno lavorato con pazienza, divertendosi con i ragazzi, tra aneddoti e piccoli cambiamenti nella storia narrata del libro che hanno colpito e non poco l’uditorio. Ne sono stati un esempio una maglietta a righe passata da Riccardo a Vanda, che aveva accettato con entusiasmo di diventare sua sorella, nella sua famiglia ebrea, e la trovata del giovane ‘balilla” Italo di camuffarsi con una coperta e la foto ricordo con suo padre gerarca fascista e un ufficiale nazista, per salire sul treno dei deportati ebrei in Germania, per utilizzare quella ”immagine lasciapassare” per liberare Riccardo. Un ultimo gesto di amicizia, suggellato, non dal sangue ma dalla saliva sovrapposte da quattro manine. Uno sputo…diverso, purtroppo, dal genocidio (67.000 morti, dei quali 18400 bambini e tanti feriti) nei confronti della popolazione palestinese di Gaza dopo la reazione, spropositata,favorita e assecondata di Israele, dopo l’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023 durante un rave party, con la morte di 1200 persone e 250 rapiti. Che la gente, i bambini ricordino. C’è sempre un binario che porta alle nefandezze di una storia che si ripete. Non dimentichiamolo. Mai.E occhio ai “capi stazione” del sovranismo che lavorano per far deragliare la sovranità nazionale.

.