Ancora una settimana per l’esordio in tv, su Rai 1, il 26 ottobre per la seconda serie della fiction ”Imma Tataranni sostituto procuratore” che vedrò Matera, volti consolidati o poco conosciuti, far esaltare anima e luoghi di questa terra fin alla Val d’Agri. Attesa per le avventure della arrembante e simpatica Vanessa Scalera che prima di quella data, il 21 ottobre uscirà nelle sale cinematografiche con ”L’Arminuta” di Giuseppe Bonito. Un lavoro tratto dal libro di Daniela Di Pietrantonio vincitore del premio Campiello nel 2017.



“L’Arminuta”,la ritornata, racconta la storia di una ragazzina costretta a lasciare il mondo moderno, una vita di tante agiatezze per tuffarsi nel mondo arcaico dove vive in cui è nata, in una realtà rurale arcaica. Finita? Da un ruolo all’altro e nel ruolo di donne forti, di tutti i giorni e lontane dallo star system come nella serie Sky Romulus. Noi preferiamo ” Imma” con il suo intercalare dello spot della fiction: ”…e mo’ sono fatti vostri”. Pronti? Otto puntate da non perdere.