Una scelta azzeccata su uno spazio lacustre che può diventare lo scherma di un’arena, di un cinema all’aperto per proiettare film, tenere laboratori e magari per partire verso gli itinerari dei briganti o della natura. E così dal 3 al 7 agosto Monticchio Laghi (Potenza), località che in tanti auspicano venga rilanciata e valorizzata, mettendo mano a portafogli e progetti, ospiterà la rassegna ” Monticchio cinelaghi”. Il direttore artistico, Armando Lostaglio, e presidente del cineclub ”Vittorio De Sica” di Rionero in Vulture, ha fatto le cose per bene come indicato in locandina – con foto di Antonio Cappitelli- nella scelta dei film di successo e alla presenza, in alcuni casi, dei registi. Ma c’è dell’altro, che consentirà di apprezzare la bellezza dei laghi. Si parte il 3 agosto con l’escursione in biosfera a cura del Ceas e in serata la proiezione di ‘Mio fratello rincorre i dinosauri” con la presenza del regista Stefano Cipriani. Il 4 consueta escursione in biosfera, seguita dal film ” La casa sul lago del tempo” di Alejandro Agresti e con un omaggio al grande compositore Ennio Morricone. Il giorno successivo, dopo l’escursione, seguirà la proiezione del film ”Sul lago dorato” di Mark Rydell. Il 6 ancora escursione in biosfera seguita dal film ” Dètour De Seta’ con la presentazione del regista Salvo Cuccia. Chiusura il 7 con il workshop esperenziale ” la fotografia del paesaggio” a cura di Rosario Claps, seguita da una passeggiata fotografica sui laghi a cura della Community Basilicata 131 e dalla escursione di biosfera a cura del Ceas. Chiusura con lo spettacolo teatrale ”Pan, San Michele e il Gigante Addormentato”. Più chiaro di così… Del resto siamo sulle sponde di un vulcano. Uno spunto per la prossima edizione. Vai Armando, quando a film in eruzione c’è l’imbarazzo della scelta dal muto al colore.