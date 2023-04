E’ lui…Morandi a Matera per Imma

Lo hanno riconosciuto in tanti, materani e turisti, in piazza Vittorio Veneto, davanti al Belvedere Guerricchio, dove è stato allestito uno dei tanti set per la terza serie della fiction di RaiUno ” Imma Tataranni, sostituto procuratore”. E qualcuno lo ha chiamato con un prolungato ” Gianni, Gianni…una foto”, ricordando i successi di ieri e di oggi a cominciare da quel motivo sempre verde che è ” Fatti mandare dalla mamma…a prendere il latte”, riproposto anche a Sanremo. Non sappiamo se il ragazzo di Monghidoro,sempre in forma, canterà sul set. Ma un caffè al bar Tripoli del belvedere riteniamo lo abbia preso. Ci ha fatto piacere averlo rivisto( è stato a Matera per concerti, promozione di film ) e lui ha ricambiato la sua presenza a Matera, con un post sui social che apprezza la bellezza della Città dei Sassi. Lo rivedremo il 13 luglio in concerto alla Cava del Sole per il cartellone di Sonic park Matera. Quanto alla fiction si continuerà a girare a Matera e dintorni per tutto aprile. Le nuove puntate probabilmente in autunno. Nel frattempo amarcord sulle avventure di Imma ogni martedì su Raiuno o su Raiplay.