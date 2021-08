“…Appena finito. Olio,pastelli, acrilici e gomma lacca su carta paglia”. Per gli artisti è tutto chiaro. E’ l’occorrente, tempo e fatica a parte, per completare un quadro e Claudio Vino, che sta portando un lavoro di lunga durata sulla figura e l’opera di Gabriele D’Annunzio, ci ha informato che anche questo colpo d’ala… sta trasvolando di passione e libertà sui cieli dell’arte. Quasi fossimo su Vienna o Fiume dove il ” Vate” fu protagonista di mirabili e provocatorie sfide sul campo. Ma il tempo passa e inquadra, nel formato 60×40, tutto sotto un’altra luce. E così sulla fronte lucida e gli occhi indagatori del poeta e artista passa un fiume di vita, che nasconde l’essenza d’un tempo fatto di mille energie, irruenza, sfide, amori, obiettivi da raggiungere comunque. ”…Il corpo lanciato nella mischia, con la vita intesa come opera d’arte tra militanza ed eros. Ma un eros decadente che lascia presagire la parabola discendente dell’esistenza”. Fin qui i pensieri di Claudio, che non può che brindare con il “nettare degli Dei”, che segnano il suo cognome, alla nascita di un mito senza tempo.