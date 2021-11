Tanti volti e paesaggi della nostra Basilicata nella seconda edizione della fiction di Raiuno ”Imma Tataranni sostituto procuratore”, che non ha dimenticato la cultura del territorio che passa anche attraverso i corridoi di un Palazzo di Giustizia. E così su una parete il poster del libro dello scrittore e antropologo lucano Giuseppe Melillo ”Mondo è stato e mondo sarà”, presentato su giornalemio.it nel 2020 da Vito Bubbico e poi approfondito con una intervista da Lucia Summa che vi riproponiamo al link https://giornalemio.it/eventi/mondo-e-stato-e-mondo-sara-narrazioni-per-tornare-a-respirare-terre-e-tempi-dei-sud/ .



Una immagine in bianco e nero, di lotta, con i protagonisti che procedono a piedi o in bici sui campi della mietitura nella consapevolezza che non devono fermarsi mai se vogliono raggiungere l’obiettivo. Un messaggio, e vi invitiamo a leggere il libro, che con la tenace e ”capatost” Imma Tataranni – come si dice dalle nostre parti- significa che nulla è impossibile. Ma che occorre crederci, ma senza rassegnazioni. E’ una battaglia di onestà, coerenza,legalità che un personaggio come il ”sostituto procuratore della Repubblica”, porta avanti in ogni puntata affinchè la Giustizia trionfi. Lo abbiamo visto nell’ultima , ancora una volta con un’alta percentuale di gradimento e di telespettatori, alla ricerca di una verità, che non è dietro l’angolo, ma che viene chiesta anche alle Istituzioni come accade nella interlocuzione con il presidente della Regione Lombardi (cognome di fantasia) che ha avuto a che fare con affaristi abituati a scavalcare tutto e tutti. Mondo è stato e mondo è…Ma per cambiarlo occorre l’impegno di tutti. E quel poster manifesto è un fotogramma che fa riflettere per quei luoghi comuni e per quella parte della Basilicata, legata al doppio filo del familismo amorale o immorale,se preferite.