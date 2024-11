Due appuntamenti del Matera Film Festival a Ferrandina con Atom Egoyan e Shelley Niro

Dal 3 al 10 novembre si terrà nella Città dei Sassi la quinta edizione del Matera Film Festival. Il Comune di Ferrandina anche quest’anno è tra i partner del Festival che, martedì 5 e giovedì 7 novembre, porta al CineTeatro Bellocchio due appuntamenti con il cinema d’autore imperdibili. In particolare. Martedì 5 novembre, ore 20:00 – QUI E ORA : Una serata dedicata al grande regista canadese Atom Egoyan, presidente di giuria del festival. Dopo la proiezione del suo capolavoro Exótica (103’), il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a una masterclass e dialogare con il maestro Egoyan, moderato da Donato Santeramo. Atom Egoyan, regista canadese di origine armena, si è affermato nella seconda metà degli anni Novanta come uno dei più significativi nuovi registi del panorama internazionale. Nei film sin qui realizzati due i temi centrali per il regista: la questione dell’identità e delle radici familiari e il tema dell’utilizzo delle tecnologia come ambiguo strumento per la registrazione e conservazione della memoria. Giovedì 7 novembre, ore 20:00 – MATERA FOR THE WORLD: Protagonista della serata sarà il cinema indigeno. Verrà proiettato Café Daughter (97’) di Shelley Niro, vincitore dell’Air Canada Montreal-Matera Best Film Award al Montreal First People’s Festival. A seguire, un incontro con la regista Shelley Niro e Andrée Dudemaine, direttore artistico del First Poeple’s Festival, sempre moderato da Donato Santeramo. Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina, sostiene che “l’impegno del Matera Film Festival nel coinvolgere le aree circostanti con progetti di qualità sia una mossa strategica. Creare sinergie tra Enti locali, imprese e associazioni è il miglior modo per favorire uno sviluppo completo delle comunità, fondamentali per il nostro Paese. Un’occasione unica, insomma, per immergersi nel mondo del cinema internazionale e confrontarsi con grandi autori e personalità del settore.”

