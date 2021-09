Una buona notizia quella della istituzione a Matera della Casa del Cinema nella ex sede della Società Elettrica lucana e poi dell’Acquedotto Lucano, a 12 giorni dalla prima nazionale del film ” No Time To die” , il 25° della serie girato anche nella Città dei Sassi e dedicato all’agente segreto James Bond. La struttura, non appena sarà operativa, dovrà contribuire a fornire assistenza e servizi alle produzioni di audiovisivi in generale che sceglieranno Matera per girare film, spot e tutto quanto servirà a promuovere il territorio. E’ il ”La”, anzi il ”ciak !” per un auspicato salto di qualità e valorizzare le tante professionalità che operano in loco e per fare rete con realtà associative, istituzionali impegnate nel settore. Soddisfazione è stata espressa, nella nota pubblicata in altro servizio https://giornalemio.it/cinema/matera-il-comune-istituisce-la-casa-del-cinema/ , dal sindaco Domenico Bennardi e dall’assessora alla Cultura e ai Sassi Tiziana D’Oppido per le potenzialità che la ”Casa” potrà sviluppare in condizioni migliori, ospitando sia l’Ufficio Cinema che la Lucana Film commission. Ma occorrerà riprendere anche il progetto per l’attivazione del Centro sperimentale di cinematografia, che avrebbe dovuto aprire presso l’ex sede dell’Ateneo di Basilicata in via Lazzazzera. Finora non si è mosso nulla, aldilà di polemiche, preoccupazioni e rassicurazioni sulla copertura finanziaria del progetto. Serviranno adeguate risorse per programmare. Il protocollo di intesa del 2020, tra Regione, Comune e Centro sperimentale cinematografia di Roma , non è stato ancora concretizzato. Altro capitolo, in attesa del ”ciak!” di avvio per corsi di regia e recitazione. Lo attendiamo per il 2022. Ma servono i fatti…



AMARCORD LA FIRMA DELL’ACCORDO A TRE A PALAZZO MALVINNI MALVEZZI