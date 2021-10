I primi spot comparsi sui canali della Rai hanno già creato un clima di attesa a Matera e in altri centri della Basilicata, in Val d’Agri, per il ritorno in tv – a partire dal 26 ottobre- della fiction in otto puntate ” Imma Tataranni 2. Sostituto procuratore della Repubblica” diretta da Francesco Amato e co prodotta da Rai Fiction – ITV Movie.



Quel magistrato dai capelli rossi, madre e moglie alle prese con tante incombenze, anche sentimentali, interpretato dalla brava Vanessa Scalera,arrembante e pignola che per determinazione, simpatia ha contribuito a fare conoscere anche all’estero l’anima e la cultura della Città dei Sassi . Descrivendo una dimensione di vita tutta piazza, famiglia, amicizie, sapori, umori propri della ”provincia” del Bel Paese. C’è attesa perchè la fiction ha dato spazio anche a tanti volti noti e poco noti della nostra città,piccole parti o nei ruoli di comparsa, che abbiamo avuto modo di incontrare durante le tante sequenze del film girate, in centro, nei rioni Sassi e dintorni.Senza dimenticare le pattuglie, tutte materane, dei Carabinieri, all’opera davanti al Palazzo di Giustizia di piazza Vittorio Veneto.



Merito di Blu Video, dei ”nostri” Geo Coretti e della coach di ”Imma” Lia Trivisani, che in due edizioni della fiction hanno saputo portare volti della Matera di tutti i giorni. Potremmo vederli, alcuni in primo piano altri in breve sequenze e in contesti diversi, accanto a Nando Irene, Dino Paradiso, Carlo De Ruggieri, e ai protagonisti Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Carlo Buccirosso, negli episodi ispirati ai libri della scrittrice Mariolina Venezia. Per Matera il ritorno di ”Imma” (diminutivo di Immacolata o Machlet’, in dialetto) è un altra spinta per l’economia turistica .Ma con l’esortazione di sempre, finora rimasta al palo, di organizzarsi al meglio per qualificare e diversificare l’offerta investendo nelle funzioni di ”città del cinema”. Ciak! Servono progetti e tanta concretezza. “Veloceee…” direbbe Imma Tataranni.



I DATI DELLA FICTION

seconda stagione

con Vanessa Scalera

Massimiliano Gallo, Alessio Lapice

e con Carlo Buccirosso

regia di Francesco Amato

una coproduzione

Rai Fiction – IBC MOVIE – Rai Com

Serie tv in 8 serate

in prima visione su Rai 1



CAST ARTISTICO

Imma Tataranni VANESSA SCALERA

Ippazio Calogiuri ALESSIO LAPICE

Pietro De Ruggeri MASSIMILIANO GALLO

Diana BARBARA RONCHI

Vitali CARLO BUCCIROSSO

Jessica ESTER PANTANO

Taccardi CARLO DE RUGGIERI

Giulio Bruno PIER GIORGIO BELLOCCHIO

Laura Bartolini MARTINA CATUZZI

Valentina De Ruggeri ALICE AZZARITI

Signora De Ruggeri DORA ROMANO

Brunella (Mamma Imma) LUCIA ZOTTI

Manolo PAOLO SASSANELLI

Maria Moliterni MONICA DUGO

Lamacchia NANDO IRENE

Romaniello CESARE BOCCI