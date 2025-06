Donne in lotta e non solo al Cinefiladelfia di Altamura.

Davvero interessanti temi e provenienza della mini rassegna della seconda edizione del CineFiladelfia 2025 che il cineclub formiche verdi ha scelto per le proiezioni, gratuite, in programma negli spazi all’aperto della Chiesa evangelica dal 2 al 23 luglio. Conflitti, persecuzioni, intolleranza, libertà, democrazia legano Oriente e Occidente, dittature, integralismi e boccheggianti democrazie d’Occidente. Come se ne esce? Evitando indifferenza, ipocrisie, tendendo la mano a chi non può esprimersi o reagire,alzando il velo sulle tante zone grigie, nere, tinte di sangue che offuscano il quotidiano



LA RASSEGNA CINEFILADELFIA

Comunicato stampa CineFiladelfia 2025 – seconda edizione Ad Altamura 4 film d’autore nel giardino della Chiesa Evangelica Si rinnova nell’estate 2025 l’appuntamento con la rassegna di cinema all’aperto “CineFiladelfia”, alla sua seconda edizione. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Associazione Filadelfia, Chiesa Evangelica Battista di Altamura e Cineclub Formiche Verdi, e mira a ritrovare uno spazio di condivisione e dialogo intorno al cinema d’autore, aprendosi alla città e ad un quartiere come Carpentino solitamente poco coinvolto da iniziative di carattere culturale e ricreativo. Grande interesse e partecipazione di pubblico sono stati riscontrati lo scorso anno, in una serie di appuntamenti che hanno visto svilupparsi momenti di confronto molto partecipati sui temi dei film a fine proiezione. Importante valore aggiunto di questa seconda edizione è il prestigioso patrocinio concesso da Apulia Film Commission, che ha incluso e promosso la rassegna all’interno della rete di arene estive pugliesi con programmazione di qualità “Cinema Addiction”.

Traccia tematica che unisce i titoli in programma quest’anno è “giustizia, pace, diritti”, per disegnare un percorso che si declina attraverso gli sguardi di importanti autori del panorama internazionale contemporaneo. Si comincia mercoledì 2 Luglio con “Tatami – Una donna in lotta per la libertà”, prima storica collaborazione tra una attrice e regista iraniana, Zar Amir Ebrahimi, e un regista israeliano, Guy Nattiv, apertura di estrema attualità dedicata alla lotta e alla resistenza delle donne iraniane. Per il secondo appuntamento, in programma mercoledì 9 Luglio, ci spostiamo in Francia con l’acclamato noir psicologico “La notte del 12”, diretto dal regista vincitore del premio Cèsar Dominik Moll. Terzo film in cartellone è “Green Border” della polacca Agnieszka Holland, sulla crisi migratoria e umanitaria al confine tra Bielorussia e Polonia del 2021, Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, il 16 Luglio. Chiude la rassegna “Il male non esiste” del maestro giapponese Ryūsuke Hamaguchi, toccante apologo sul rapporto tra uomo e natura, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a Venezia nel 2023, in programma mercoledì 23 Luglio.



Tutti gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, saranno introdotti e presentati dal Cineclub con inizio alle ore 20:30 e saranno ospitati dall’accogliente spazio all’aperto recentemente riqualificato del Centro culturale Protestante “Filadelfia” di Altamura, con ingresso in Via Aosta 61. Programma • Mercoledì 2 Luglio “Tatami – una donna in lotta per la libertà” di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi (Georgia, USA 2023) • Mercoledì 9 Luglio “La notte del 12” di Dominik Moll (Francia, Belgio 2022) • Mercoledì 16 Luglio “Green Border” di Agnieszka Holland (Polonia, USA, Germania e altri 2023) • Mercoledì 23 Luglio “Il male non esiste” di Ryūsuke Hamaguchi (Giappone 2023) Info e contatti: cineclubformicheverdi@gmail.com, 3202374449