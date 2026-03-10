Donne e cinema? A Lavello Fidapa incontra Anna Giammetta

La sensibilità, curiosità e amore per la propria terra che hanno le donne sono tanta parta della settima arte e attrici, sceneggiatrici, costumiste,fotografe musiciste, professioniste, esperte in trucco e parrucco,giornaliste e altre figure che sono dietro o davanti al grande schermo o nella filiera dell’audiovisivo non potevano che trovare spazio, e rilievo, nel libro della collega Anna Giammetta ” “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al Cinema” (altrimedia edizioni). La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (Fidapa Bpw Italy) di Lavello ( Potenza) ne parlerà con l’autrice il prossimo 15 marzo, con inizio alle 18.00, Al Poggio di contrada Pupoli nel corso dell’incontro sul tema ” Donne e valorizzazione del territorio’ e naturalmente dei tanti contenuti del libro che riguardano il cinema

https://giornalemio.it/cinema/cinema-tutto-come-in-un-film-nel-libro-di-anna-giammetta/



IL COMUNICATO STAMPA

La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Lavello vi invita a un importante momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo delle donne nella crescita e nella valorizzazione del territorio.

✨ Giornata dei Diritti della Donna ✨

📅 15 marzo

🕕 Ore 18:00

📍 Al Poggio – Contrada Pupoli, Lavello

Tema dell’incontro:

“Donne e valorizzazione del territorio”

Interverranno:

• Monica Zeccola, Presidente Fidapa Lavello

• Patrizia Lauredena Paparella, Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Lavello

• Anna Maria Gallo, Consigliera Fidapa Lavello

• Angelica Carretta, Rappresentante Young Fidapa

• Rosanna Cardone, Consigliera e Socia Onoraria Fidapa Lavello

📚 Durante l’incontro sarà intervistata la scrittrice Anna Giammetta, autrice del libro “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al Cinema”.

Un’occasione per condividere idee, esperienze e prospettive sul contributo delle donne nella società e nello sviluppo del nostro territorio.

🌼 Vi aspettiamo con piacere!