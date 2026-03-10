Donne e cinema? A Lavello Fidapa incontra Anna Giammetta

La sensibilità, curiosità e amore per la propria terra che hanno le donne sono tanta parta della settima arte e attrici, sceneggiatrici, costumiste,fotografe musiciste, professioniste, esperte in trucco e parrucco,giornaliste e altre figure che sono dietro o davanti al grande schermo o nella filiera dell’audiovisivo non potevano che trovare spazio, e rilievo, nel libro della collega Anna Giammetta ” “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al Cinema” (altrimedia edizioni). La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (Fidapa Bpw Italy) di Lavello ( Potenza) ne parlerà con l’autrice il prossimo 15 marzo, con inizio alle 18.00, Al Poggio di contrada Pupoli nel corso dell’incontro sul tema ” Donne e valorizzazione del territorio’ e naturalmente dei tanti contenuti del libro che riguardano il cinema
IL COMUNICATO STAMPA
La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Lavello vi invita a un importante momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo delle donne nella crescita e nella valorizzazione del territorio.
✨ Giornata dei Diritti della Donna ✨
📅 15 marzo
🕕 Ore 18:00
📍 Al Poggio – Contrada Pupoli, Lavello
Tema dell’incontro:
“Donne e valorizzazione del territorio”
Interverranno:
• Monica Zeccola, Presidente Fidapa Lavello
• Patrizia Lauredena Paparella, Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Lavello
• Anna Maria Gallo, Consigliera Fidapa Lavello
• Angelica Carretta, Rappresentante Young Fidapa
• Rosanna Cardone, Consigliera e Socia Onoraria Fidapa Lavello
📚 Durante l’incontro sarà intervistata la scrittrice Anna Giammetta, autrice del libro “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al Cinema”.
Un’occasione per condividere idee, esperienze e prospettive sul contributo delle donne nella società e nello sviluppo del nostro territorio.
🌼 Vi aspettiamo con piacere!