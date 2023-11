Don Marcello (Carlo De Ruggieri) e il caso Claps, un ruolo di denuncia e comprensione

” Elisa è un fiore reciso, che qualcuno ha fatto marcire in un angolo…se si seppellisce per 17 anni in una soffitta… per quella che dovrebbe essere la Casa del Signore” E’ un passaggio dell’omelia di Don Marcello Cozzi ( interpretato nella fiction di Rai Uno ”Il caso Elisa Claps” dall’attore materano Carlo De Ruggieri) in occasione dei funerali della giovane studentessa potentina,i cui resti furono trovati dopo 17 anni nel sottotetto della chiesa della Trinità. Quella chiesa delle polemiche e di una mancata riconciliazione tra Chiesa e famiglia della giovane, dove Elisa si era recata domenica 12 settembre 1993 per un appuntamento con Danilo Restivo, autore di un altro delitto in Inghilterra dove è stato condannato all’ergastolo. La fiction, come avevamo scritto nel servizio , https://giornalemio.it/cronaca/caso-claps-tra-verita-e-proteste-che-andranno-oltre-la-fiction/, ha fotografato una situazione che al momento è cristallizzata. E del resto, aldilà delle contestazioni a monsignor Salvatore Ligorio, condannate anche dagli stessi organizzatori, i problemi di fondo restano e riguardano i ‘’silenzi’’ su quella vicenda. Servono dei passi indietro. Per i credenti si chiama ‘’mea culpa’’ accompagnata dalla Preghiera che abbiamo sentito risuonare in tanti contesti. Serve una riappacificazione, con tanti passi indietro da fare alla luce del sole e possibilmente fuori dal contesto di Potenza, dove passato, responsabilità, ipocrisie, difesa di immagine e altro ancora non consentono di fare passi indietro. Altrimenti si andrà avanti a oltranza tra richieste di verità e risposte che non arriveranno.



La fiction, ispirata a quei fatti, e ben interpretata dai protagonisti diretti da Marco Pontecorvo, non poteva che riaccendere il dibattito su quella storia, per la quale segnaliamo anche l’uscita di un libro inchiesta (che non abbiamo ancora letto) dei giornalisti lucani Fabio Amendolara e Fabrizio Di Vito pubblicato da EM ( Potenza). Altri spunti per cercare di far luce su quella vicenda, per contribuire a far crescere fiori di speranza alla memoria di Elisa. Come ha fatto il fratello Gildo che lo ha fatto realmente nell’ultimo fotogramma della fiction. Speranza e serenità dopo tanto dolore, come continuiamo a vedere nei tanti casi dell’Associazione ‘’Penelope’’ che ha consentito, proprio con il caso di Elisa, di rivedere aspetti normativi e assistere quanti sono alla ricerca di persone scomparse. Speranza e serenità. Ne hanno bisogno la sua famiglia, la Chiesa, la stessa Potenza. Ma occorrerà ancora pazienza, concretezza, come seppe fare per lunghi anni, Penelope, al telaio per il ritorno dell’amato Ulisse dopo una lunga Odissea…