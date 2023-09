Domani si conclude la 4^ edizione di MATIFF con spettacolo di Dino Paradiso

Prosegue -preso il cinema il Piccolo di Matera- il Matiff – Matera International Film Festival, giunto alla sua 4^ edizione. Questo il programma di domani SABATO, 30 Settembre 2023:

Proiezioni film in concorso, il tema trattato: UMANITA’ PERDUTA

9:30

Proiezione Film in Concorso / Short Film

“Rendiamo grazie a Dio”

di Carlo Quinto

Italia, 13:38

10:00

Proiezione Film in Concorso / Short Film

“La legge del mercato”

di Alessandro Panza

Italia, 4:40

10:15

Proiezione Film in Concorso / Short Film

“First Work of Mercy”

di Flavio Yuri Rigamonti

Germania, 11:13 PREMIERE ITALIANA

10:30

Proiezione Film in Concorso / Short Film

“Out of the lines”

di Sajjad Aslani

Iran, 1:00 PREMIERE ITALIANA

A seguire talk con registi, produttori e attori presenti in sala.

11:00

Proiezione Film in Concorso / Short Film

“A routine”

di Shayan Habibi Iran, 6:00 PREMIERE ITALIANA

Cinema “Il Piccolo” 16:00

Proiezione Film in Concorso / Spot-Advertising, Videoclip

“Franciacorta – A golden feeling”

di Enea Colombi

Italia, 1:06

16:05

Proiezione Film in Concorso / Short Film

“L’isola che non c’è”

di Raffaella Lorusso

Italia, 14:00

A seguire talk con i registi, attori e produttori presenti in sala

18:00

SPECIAL EVENT “SIMONA IZZO E RICKY TOGNAZZI”

Proiezione Film fuori Concorso

“Io no”

di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Italia, 96:00

A seguire talk e Masterclass con Simona Izzo e Ricky Tognazzi

con la partecipazione straordianria di Myriam Catania

20:00

Proiezione Film in Concorso / Short Film

“WavesWaterWall”

di Barbara Peikert

Svizzera, 8:00 PREMIERE ITALIANA

21:00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO CINEMATOGRAFICO:

“My Mater the drop of Universe”, alla presenza dei giurati,

produttori, registi, attori e istituzioni, a seguire:

Spettacolo di chiusura di Dino Paradiso

“LA DIVINA COMMEDIA: LA MAMMA DELL’ITALIA(NO)”,

spettacolo comico sulla materna lingua italiana

Ringraziamenti e saluti finali del Presidente Matiff