Domani al ”Guerrieri” la Filomena Marturano di Gianni Maragno

L’orario, venerdì 26 settembre alle 11.30, non è proprio da grande schermo ma nella programmazione del Matiff, in corso al cinema Gerardo Guerrieri, proiettano il documentario di Gianni Maragno ” Filumena Marturano e l’ autonomia differenziata!” che abbiamo recensito in passato https://giornalemio.it/politica/fratelli-ditalia-ricordatevi-di-filomena-marturano/. Il tema non è stato dimenticato visto che il presidente del consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, con tutte i disagi, gli imbarazzi e le apprensioni sul genocidio israeliano in corso a Gaza e Cis Giordania, la Flotilla nel mediterraneo, la guerra in Ucraina che Nato ed Unione Europea contro la Russia, l’economia che non va a mille, il tema dell’autotonomia differenziata (nonostante le osservazioni della Corte Costituzionale), intende riprenderlo e portarlo avanti con il progetto sullo Stretto di Messina e la riforma del Premierato. E qui farebbe bene ad ascoltare la saggezza tutta napoletana della Filomena Marturano del grande Eduardo De Filippo. A Gianni il compito di fare recapitare una copia del corto a Palazzo Chigi. Meglio a mano…