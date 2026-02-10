martedì, 10 Febbraio , 2026
HomeCinemaDomani al Cinema Guerrieri proiezione di "DISUNITED NATIONS", segue incontro con F....
Cinema

Domani al Cinema Guerrieri proiezione di “DISUNITED NATIONS”, segue incontro con F. Albanese e C. Strada

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Domani 11 febbraio, al cinema Guerrieri di Matera, ore 21, proiezione di DISUNITED NATIONS, il docufilm di Di Christophe Cotteret, con Francesca Albanese (Posto unico 6 euro). Un’opera necessaria, scomoda, attualissima che parla del mondo di oggi e di come il diritto internazionale venga sistematicamente ignorato. “Nel marzo 2024, Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati, ha denunciato un genocidio a Gaza. Seguendo i suoi passi tra missioni, incontri istituzionali e pressioni politiche, questo documentario ci porta nel cuore della crisi delle Nazioni Unite, messa di fronte alla propria incapacità di impedire il massacro dei civili. Attraverso interviste, materiali d’archivio e il dietro le quinte del lavoro diplomatico, il film racconta il difficile equilibrio tra diritto internazionale, informazione e potere, mostrando come l’ONU e la comunità globale appaiano sempre più divise di fronte al conflitto. A fine proiezione,in diretta streaming,la giornalista Il Fatto Quotidiano Giulia Zaccariello con Francesca Albanese e Cecilia Strada.”

Articolo precedente
Al Comune in ascensore fino al sesto Piano. C’è un sollecito
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti