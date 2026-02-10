Domani al Cinema Guerrieri proiezione di “DISUNITED NATIONS”, segue incontro con F. Albanese e C. Strada

Domani 11 febbraio, al cinema Guerrieri di Matera, ore 21, proiezione di DISUNITED NATIONS, il docufilm di Di Christophe Cotteret, con Francesca Albanese (Posto unico 6 euro). Un’opera necessaria, scomoda, attualissima che parla del mondo di oggi e di come il diritto internazionale venga sistematicamente ignorato. “Nel marzo 2024, Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati, ha denunciato un genocidio a Gaza. Seguendo i suoi passi tra missioni, incontri istituzionali e pressioni politiche, questo documentario ci porta nel cuore della crisi delle Nazioni Unite, messa di fronte alla propria incapacità di impedire il massacro dei civili. Attraverso interviste, materiali d’archivio e il dietro le quinte del lavoro diplomatico, il film racconta il difficile equilibrio tra diritto internazionale, informazione e potere, mostrando come l’ONU e la comunità globale appaiano sempre più divise di fronte al conflitto. A fine proiezione,in diretta streaming,la giornalista Il Fatto Quotidiano Giulia Zaccariello con Francesca Albanese e Cecilia Strada.”

