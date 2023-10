Dogman, quando l’angelo custode è un cane…

Qualcuno, con buona memoria, si sarà chiesto dopo l’uscita nei cinema del film di Luc Besson ” Dogman” se quella pellicola non avesse nel nome qualcosa di già visto o letto. Beh. Non ha tutti i torti visto che è anche il titolo di un film di Matteo Garrone del 2018, dove protagonista è un toelettatore di cani. Altro contesto, altra trama. Ma resta il concetto che ”fido”, aldilà di razza e stazza, resta il miglior amico dell’uomo e che fedeltà e sensibilità degli amici a quattro zampe sono veri. A parlarcene è Armando Lostaglio, che da Venezia, ci conduce – non al guinzaglio, naturalmente- lungo le sequenze di una storia che ha tanto da insegnare al ‘disumano’ mondo degli umani e qualcosa sugli eccessi che alcuni hanno verso gli animali, come ha ripetuto in più occasioni Papa Francesco. Alla ricerca della solidarietà e di umanità, che ha bisogno- ma non è per tutti- di un angelo custode. E’ l’uomo dei cani. Ma non confondetelo con gli anglicismi di maniera dal dogsitter ,dogleg, dogwatch. Cosa significa? Mano al vocabolario e al traduttore…



Appena uscito anche da noi

“Dogman” diretto da Luc Besson

di Armando Lostaglio

L’uomo degli indifesi animali che sono i piu fedeli, l’uomo dei cani.

Dogman. E’ il titolo dell’ultimo film di Luc Besson, il cineasta

francese che sa confrontarsi con il colossale sistema hollywoodiano.

E questo sontuoso film, ignorato dai Leoni elargiti all’ultima Mostra di Venezia,

nonostante la mostruosa interpretazione di Keleb Landry Jones,

ci lascia quel senso di trepidante ansia per tutto lo scorrere della narrazione.

Un uomo solo e che si impone per dignità, infanzia negata e violata,

e i cani che si affezionano alla sua tenerezza e che rispondono

ad una condizione di telecomando.

Lo spettatore è in sala (a Venezia in migliaia, e ora

è distribuito in Italia)

auspica che il dolore messo in scena, propedeutico alla narrazione,

fosse sviluppato in modo compatibile con la equa empatia,

evitando che il dolore stesso si ripercuotesse verso i protagonisti del film,

i cani. Che sono decine e decine, di tutte le razze, di tutte le dimensioni.

In fondo essi, nelle difficoltà, superano le differenze, facendo gruppo.

Anzi, una squadra di soccorso. Perché, “Ovunque ci sia un infelice,

Dio invia un cane” recita in epigrafe il film, citando il poeta

Alphonse de Lamartine per introdurre quella che è

la più matura pellicola di Besson, dopo aver girato capolavori come “Léon” e “Nikita”.

E il suo Dogman (come il titolo del film cristologico di Matteo

Garrone, qualche anno fa),

si trucca e si traveste come un emulo di “Joker” (film di Todd

Philips),

volto a interpretare altri personaggi, donne di fama con voce sublime,

da Edith Piaff a Merylin: è sempre se stesso, seppur paraplegico e

oltremodo segnato dalla vita.

Il magnifico attore regge per intero questo ultimo capolavoro di Luc Besson,

in grado di renderci capaci di assimilare la rabbia e il dolore altrui come antidoto

al conformismo senza alcuna critica e giudizio. E la scena finale saprà

di miracoloso, di divino quasi, come la Balena (The Wahle di Darren Aronofsky).

Per David Cronenberg: “la maggior parte degli artisti sono attratti da ciò

che è tabù, un artista serio non può accettare i tabù, qualcosa che non puoi guardare,

pensare, toccare.”

E Dogman ci sa toccare, come un segugio che ci segue nel profondo, per ammansire ogni crudeltà pregressa.