Documentario “Terra Battuta” – La diga che cambiò tutto

Terra Battuta è un documentario che nasce dal desiderio di restituire voce a una grande opera e alla sua gente. Un’opera che ha segnato una

trasformazione radicale, non solo nel paesaggio, ma anche nella vita di chi ha vissuto il cambiamento, tra sacrifici e sogni collettivi. Una storia di mutamenti e di resilienza, raccontata attraverso gli occhi e le parole di chi ha vissuto da vicino il processo di costruzione e l’impatto della diga.

Un racconto visivo intenso, un viaggio tra memoria e paesaggio, tra le acque placide di una diga e le radici profonde di un territorio.

Diretto da Marzio Breglia, il progetto nasce dall’ascolto e dall’osservazione di un territorio che, attraverso il passaggio del tempo e la forza dell’acqua, ha visto cambiamenti significativi. Terra Battuta non è solo il racconto di un’infrastruttura, ma un tributo a una comunità che ha saputo adattarsi, evolversi e crescere, affrontando le sfide di un processo che ha modificato per sempre il suo paesaggio.

Il progetto è stato realizzato dal Comune di Senise con il contributo del FEASR 2014-2020, della Regione Basilicata, della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, nell’ambito delle attività promosse dal GAL “La Cittadella del Sapere”.

Prima proiezione ufficiale sarà il 22 maggio, ore 18:00 presso il Complesso San Francesco, Senise (PZ).

La proiezione sarà un’occasione unica per immergersi in un viaggio che unisce storia, cultura e natura, riscoprendo un angolo d’Italia dove il paesaggio e la memoria si fondono in un racconto visivo senza tempo.

