Alzi la mano, o si nasconda per sempre, chi non ha mai notato quella inconfondibile copertina di Diabolik (il materano Giuseppe Palumbo da alcuni anni ne ha disegnato le avventure) e sfogliato le pagine per seguire come riesce a farla in barba al ”mastino” ispettore Ginko, con la inseparabile compagna Eva Kant e alla guida di una scura e accessoriata Jaguar E Type.

Se non avete letto il fumetto e non siete appassionati del genere e allora non vi resta che andare al cinema e gustare l’ultima produzione su Diabolik dei fratelli registi Marco e Antonio Manetti .

Noti come Manetti e Bros, sono stati i vincitori di un nastro d’argento nel 2018 con ”Ammore e malavita” . Il film l’ha visto, e non avevamo dubbi, il nostro Armando Lostaglio che ce lo descrive quasi fotogramma per fotogramma.

Quanto al finale dovete andare a vedere il film, altrimenti Diabolik vi perseguiterà per sempre, nell’ombra e quanto meno ve lo aspettate. Chiaro? Anche perchè tra gli attori c’è anche la brava Vanessa Scalera, la nostra ”Imma Tataranni”, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera.

DIABOLIK_ dei Manetti Bros

di Armando Lostaglio

“Diabolik, dei Manetti Bros, appena visto sul grande schermo in anteprima al Cinema Lovaglio di Venosa, unica accogliente sala, attiva a tempo pieno nell’area nord della regione. I mitici fumetti da collezione Diabolik,

nati dalla fertile fantasia delle sorelle Angela e Giuliana Giussani in piena cultura pop anni ’60, rivivono sullo schermo grazie a fan d’eccezione come i fratelli Manetti, un marchio di garanzia. E che di fatto non deludono.

A fondamento della loro maniacale quanto filologica sceneggiatura vi è “L’arresto di Diabolik” datato 1963, peraltro

ripreso nel 2012 da Mario Gomboli e Tito Faraci. Ma già nel 1968 Mario Bava portò il funambolico Diabolik sullo schermo con una intraprendente Marisa Mell (da copertina Playboy) nei panni di Eva Kant, e John Phillip-Diabolik, Michel Piccoli-Ispettore Ginko e il cattivo Adolfo Celi-Valmont; dato non secondario le musiche di Ennio Morricone.

Era del 1968 il film di Bava, l’anno in cui nasceva uno dei fratelli Manetti, Marco. A riprova dell’interesse pluri-generazionale che il “diabolico” personaggio noir ha rappresentato. Nel film dei Manetti, la fotografia (ben diretta da Francesca Amitrano) conserva quei colori un po’ spenti con tagli di luce sia negli esterni che in quell’eleganza stilizzata anni 60 degli interni.

E non secondario è il ritmo specie nella seconda parte del film che prende quota, con assonanze alla James Bond, complici anche le belle canzoni di Manuel Agnelli. Il nostro epos di provincia rivive nelle due ore e un quarto del film dei Manetti, che emana un genuino scambio emozionale a partire dai nostalgici “giornaletti” adolescenziali.



Il film prende si riproduce persino in un proto-femminismo evocato da una Eva Kant più che mai sensualissima e

dinamica, nella silhouette di Miriam Leone. E pure Luca Marinelli, attore prorompete nella fisicità ma forse poco incline a tenere il passo del tenebroso e glaciale Diabolik, entra a pieno nella maschera e nella personalità del tenebroso e nel vestire sempre di nero in costume e in abiti vagamente esistenzialisti.

Quanto all’ispettore Ginko- Valerio Mastandrea, padroneggia la scena con la discrezione “simenoniana” sebbene con l’uso un po’ impacciato della pipa. E restituisce quell’aspetto un po’ da “noantri” del fumetto più americano che mai.

Cast tutto italiano, dunque, con ruoli minori ma non meno efficaci, da Serena Rossi ad Alessandro Roja, Claudia Gerini [1], Vanessa Scalera [2], Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio [3] e Stefano Pesce [4], ben assortito e in grado di reggere le volontà sceniche di Marco ed Antonio Manetti.”