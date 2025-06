Dalla terra dei Canguri con Zeccola è arrivato l’Ambasciatore…

..così cantava una canzone di Nuccia Natali del 1938 e portata al successo dal trio Lescano che incanta bambini e adulti per un evento che non era di tutti i giorni e così, per certi versi, è stato a Muro Lucano ( Potenza) e a Monticchio (Potenza) per l’arrivo di Siddharta Chakrabarti vice Ambasciatore d’Australia a Roma. Un evento legato a quella amicizia che lega Armando Lostaglio al produttore cinematografico Antonio Zeccola, che ha fatto fortunato nel nuovo Mondo. Da cosa nasce cosa? Chissà



Australiani in visita in Basilicata

LA VISITA

Ospite in Basilicata Siddharta Chakrabarti vice Ambasciatore d’Australia a Roma, in visita a Muro Lucano per invito del Produttore cinematografico Antonio Zeccola, originario di Muro, che da decenni ha fondato una delle maggiori reti di distribuzione di film, promotore di rassegne, e a capo di un centinaio di sale cinematografiche nelle maggiori città sull’intero continente australiano.

I numerosi componenti della famiglia Zeccola, hanno fatto tappa anche a Monticchio dove hanno visitato e pregato nell’abbazia di San Michele, a picco sul Lago Grande, che molta suggestione ha creato in essi.

Quindi, tappa alle Cantine del Notaio a Rionero, con una visita immersiva nelle secolari cantine ipogee, guidati con competenza da un esperto delle Cantine. Anche qui grande partecipazione ed emozione da parte del gruppo italo-australiano, in un luogo ben conservato, anima antica dell’Aglianico, pregiato rosso dalle viti ai piedi del Vulture. A rendere la visita occasione di cultura è il CineClub “Vittorio De Sica” Cinit di Rionero, da circa vent’anni amico stretto di Antonio Zeccola, i cui incontri si intensificano alla Mostra del Cinema di Venezia, per il comune interesse verso un’arte, il cinema, catalizzatore di promozione umana, oltre che industria culturale.



(Armando Lostaglio)