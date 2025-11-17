Dalla prima Intifada al genocidio di Gaza. Al cinema ”Tutto quello che resta…”

Quasi 80 di occasioni mancate, repressioni sul campo, ipocrite strette di mano tra leader palestinesi e israeliani al cospetto del presidente statunitense di turno, che hanno ignorato quanto scritto e auspicato dalle Nazioni Unite perché si arrivi al rispetto tra due Stati e due popoli. Non sarà così, viste le dichiarazioni esplicite del governo israeliano guidato dal sanguinario Benjamin Nethanyau, e quello che si sta preparando in Gaza e in Cisgiordania che finirà con il far peggiorare le cose. In tv se ne parla poco vista l’attenzione rivolta in via prioritaria nello scenario della guerra in Ucraina, paese sostenuto da Nato e Unione Europea, contro l’invasore russo per motivi arcinoti. Altro fronte, altra ipocrisia e con quel capitolo di corruzione a Kiev che desta non poche perplessità. E allora tenere occhi e orecchie su quello che accade in Palestina non può che aiutare a capire dove andremo a parare, Italia compresa. L’opportunità è offerta dal film ” Tutto quello che resa di te”,di Cherien Nabis, in programma il 19 novembre al cinema comunale ” Guerrieri” per la rassegna dell’associazione Cinergia.



Mercoledì 19 NOVEMBRE – TUTTO QUELLO CHE RESTA DI TE

Film: TUTTO QUELLO CHE RESTA DI TE

Data: Mercoledì 19 NOVEMBRE

Cinema: Cinema Guerrieri Matera

Orari: 18.00 – 21.00

Posto Unico: € 5,00



1988 Prima Intifada. Noor, un adolescente viene colpito da un proiettile sparato dagli israeliani. La madre, ormai anziana, si rivolge ad un interlocutore, di cui scopriremo l’identità solo molto più avanti, sentendo la necessità di raccontargli quanto accaduto alla famiglia nel passato. Si passa a Jaffa nel 1948 quando il nonno di Noor, Sharif, viene arrestato perché attaccato alla propria terra dopo che gli inglesi hanno lasciato la regione. E poi si arriva al 1978, al campo dei rifugiati in Cisgiordania. Qui Salim, figlio di Sharif, viene umiliato da un soldato israeliano dinanzi al figlio Noor, del quale poi seguiremo le vicende che coinvolgeranno i genitori. Cherien Dabis dirige e interpreta un film che invita tutti a interrogarsi su quanto accade oggi. La storia del cinema ha visto portare sullo schermo, nel corso dei decenni, il susseguirsi delle generazioni all’interno di un nucleo familiare. In Italia Ettore Scola con ”La famiglia” rappresenta uno dei punti più alti di questo tipo di narrazione. È solo conoscendo il passato che si può comprendere il presente, ed è ciò che Dabis fa scegliendo un punto di vista, quello palestinese, senza dimenticare quello di chi vi si oppone. C’è uno scambio di battute (nell’ultima parte del film) che è estremamente significativo in proposito ma che in questa sede, per ovvi motivi di spoiler, non è possibile citare. Vedendo questo film vengono alla mente le parole pronunciate nel febbraio di quest’anno ad una radio ultraortodossa dal vicepresidente della Knesset (il parlamento israeliano): “Chi è innocente a Gaza? I civili sono usciti e hanno massacrato la gente a sangue freddo. Sono feccia, subumani, nessuno al mondo li vuole. I bambini e le donne vanno separati e gli adulti eliminati.” Sono parole che dovrebbero far rabbrividire chiunque si ritenga umano e, purtroppo, non si tratta di una fake news. Questo film ci porta dalla parte dei ‘subumani’ e ce ne mostra la vita nel susseguirsi degli anni, mostrando come chi viene sottoposto a soprusi non venga messo nella condizione di poter sviluppare sentimenti di fratellanza ma possa conservare comunque un senso profondo di umanità. Veniamo messi di fronte ad una narrazione che ci ricorda che i palestinesi non sono Hamas, la quale pretende di agire a nome di tutti non avendone il diritto. Ci ricorda anche che non è con l’oppressione e la separazione (quella che un presidente sicuramente non estremista come Jimmy Carter definì come “apartheid”) che si lavora per la pace. Tutto ciò con una collocazione cronologica che precede il 7 ottobre. Il passaggio generazionale consente di vedere in azione i padri e i figli ed offre un ruolo importante, in una società in cui prevale il maschile, anche alla madre di Noor. Nella seconda parte, ancor più che in quella storicamente più rilevante, si avverte come la separazione incida in maniera determinante nel quotidiano e si comprende come entrando in contatto con l'”altro” possiamo modificare le dinamiche relazionali nel profondo. Gli antichi romani dicevano “Senatori boni viri, senatus autem mala bestia”, i singoli sono brave persone; è quando li si vede come massa che, a seconda delle posizioni ideologiche, vengono considerati ‘nemici’ senza più alcuna distinzione. Così tutti i palestinesi finiscono con l’essere identificati con Hamas e tutti gli israeliani con il governo Nethanyau. Senza aspirare ad un happy end illusorio Dabis riesce a farci incontrare delle persone. Aiutandoci a capirne le vite.