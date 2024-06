Dalla Malesia per visitare la cineteca lucana

Ad accompagnarli il dinamico Armando Lostaglio che è la punta avanzata dell’accoglienza per cinefili, giornalisti, attori, produttori che vogliano visitare la Basilicata ”terra di cinema” e quelle realtà, come la cineteca lucana di Oppido Lucano ( Potenza)che da anni- e grazie alla lungimiranza di Gaetano Martino- custodisce film, documenti, attrezzature che hanno fatto la storia del cinema . Gli ospiti lavoreranno a un servizio, in lingua inglese. Per noi la Malesia resta, tra i cinefili, la saga dei film di ” Sandokan’ (1976)’ tratta dai libri dello scrittore piemontese Emilio Salgari e portati sul piccolo e sul grande scherma da Sergio Sollima. E con un cast di attori di levatura internazionale Kabir Bedi, Philippe Leroy,Adolfo Celi, Andrea Giordana, Carole Andrè e altri