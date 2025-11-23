lunedì, 24 Novembre , 2025
Dal ”Vangelo” ad ”Anni Ruggenti” il Genius loci del cinema al Sud

Franco Martina
Di Franco Martina

E Armando Lostaglio, anima mai doma del cineclub cinit ” Vittorio de Sica ” di Rionero in Vulture (Potenza),che continua a riscuotere consensi e coinvolgimenti in importanti rassegne e iniziative in Italia e all’estero, senza dimenticare quanto fa con passione in Basilicata per giovani, anziani e fasce sociali deboli, davvero non si risparmia quando si tratta di spiegare perché registi e produttori di fama hanno scelto di fare cinema al Sud. Non è un caso se Pier Paolo Pasolini abbia scelto Matera e Barile per il suo ”Vangelo Secondo Matteo” o Luigi Zampa per ” Anni Ruggenti. C’è una genia dei luoghi, della gente, che lega passato e presente, natura e anima del tempo, pronta a fermarsi per un fotogramma che dà un ”ciack!” dove passioni e paesaggi fanno avanzare i ritmi di una vita ”tutta meridionale” senza tempo. E i giovani nel corso della lezione presso la casa museo di Ettore Scola a Trevico hanno apprezzato.

CINEMA A SUD
Quanto cinema è stato girato nel Sud dell’Italia, una infinita produzione di film che utilizzano il territorio meridionale non solo come ambientazione, scenografie e sceneggiature di rara efficacia, quanto anche come “genius loci”, seguendo quella influenza di tradizione e narrazioni che lo rendono unico. Un Sud arcaico e moderno al tempo stesso, che muove emozioni e offre visioni alte ed altre. L’ambientazione come dialogo ulteriore: il Mezzogiorno viene prescelto come location per film di vario genere. La memoria ci porta al Vangelo secondo Matteo che Pier Paolo Pasolini girò ai primi anni ’60 a Matera, resa una Gerusalemme senza tempo. Anche le antiche cantine della arberesche Barile, nel Vulture, furono luoghi di riprese per le sequenze della Natività, della strage degli innocenti e della fuga in Egitto. Nell’anniversario della scomparsa (per assassinio) del poeta-regista non si può che citare questo capolavoro, per rendere al Sud il suo ruolo di scena mistica e popolare al tempo stesso. Poco tempo prima era stato Luigi Zampa a fare dei Sassi di Matera un luogo dantesco e primordiale da cui i contadini dalle millenarie grotte risalgono a rimirar le stelle.

Parliamo del film Gli anni ruggenti, il cui soggetto è liberamente ispirato alla commedia L’ispettore generale di Nikolaj Gogol’. Protagonisti Nino Manfredi e Gino Cervi, indimenticabili attori della commedia italiana, dotati di una drammaturgia connaturata. Il Sud, dunque, conserva una etica del tempo. Come una sorta di pazienza cosmica, scansiona i ritmi della vita, della natura, degli uomini che tramandano tradizioni. È più lento lo scorrere del tempo, un modus vivendi che sa di attesa, di rinvio magari. Come di un gioco appena accennato ed è già trascorso. Per questo occorre fermare il tempo. Al Sud viene tramandato come rituale di preghiera.
Armando Lostaglio

