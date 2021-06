Ad una settimana dal termine delle riprese a Matera (per poi trasferirsi armi e bagagli in Val D’Agri -sul Monte Vulturino- dove verranno girate scene correlate alla transumanza) si è svolta una conferenza stampa sull’attuale set di “Imma Tataranni-sostituto procuratore” presso il Santuario di Picciano.

Una occasione per fare il punto delle ricadute sul territorio di queste produzioni in termini economici e di immagine, oltre che della maturazione conseguita dal personaggio “Imma Tataranni” sia per il notevole successo ottenuto che con il succedersi di ulteriori stagioni delle serie e la complicità creatosi tra gli interpreti che riescono così ad affinare sempre meglio gli aspetti dei personaggi a loro affidati.

Tant’è che a domanda Vanessa Scalera risponde d’istinto e sorniona “io sono Imma“, nel senso che avendola così tanto reinterpretata nel tempo quel personaggio lo vive oramai in modo sempre più naturale (“quando hai la possibilità di lavorare su un personaggio per tanti mesi- ha detto– per due anni, ti consente di conoscerlo bene, di padroneggiarlo”). E sempre sul filo dell’ironia, su che cosa fosse cambiato per lei nel rapporto con la città rispetto alla sua venuta per la prima serie, dice: “Allora ero una perfetta sconosciuta, ora battezzo i bambini. Per molti materani sono la Madonna della Bruna, una influencer, diciamo la Chiara Ferragni di Matera.” Ma fuor di battuta tiene a sottolineare che il suo rapporto con Matera “E’ cambiato in meglio“. E che conta di tornarci, magari da anonima turista.

La grande importanza dell’impatto economico di queste produzioni sulla città e la sua economia sono emerse dalla introduzione fatta dal Sindaco Domenico Bennardi con tutto l’indotto coinvolto (B&B, hotel, catering, NCC, ecc.) e dagli interventi del vice direttore editoriale di Rai Fiction, Francesco Nardella, dei produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli, nonchè del regista Francesco Amato che ha rilevato come questo impatto sarebbe stato di gran lunga maggiore se si fosse compiuto in passato l’ulteriore passo di dotare la città di teatri di posa. Per girare quegli interni della fiction che ora verranno, invece, registrati a Roma, ulteriori mesi di permanenza del cast persi non potendo esso rimanere in loco a completare il lavoro. Sul tema Bennardi ha assicurato che con la LFC è in corso una interlocuzione, senza specificazioni ulteriori su modalità e tempi. Ha aggiunto che è in corso “una ristrutturazione dell’ufficio cinema (presenti all’incontro anche la dirigente Enrica Onorati e Anna Giammetta dell’ufficio cinema del Comune di Matera) per valorizzare e attrarre queste produzioni e rafforzare il legame con le maestranze del territorio” . E’ intervenuta anche l’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido.

Non poteva mancare la “creatrice” di questo singolare personaggio, la scrittrice Mariolina Venezia che ha già quasi completato il nuovo romanzo sul “sostituto procuratore” che dovrebbe uscire per fine anno. Ha ricordato come abbia preso forma questo personaggio, in base a racconti raccolti nel mentre girava per presentare la sua bellissima opera prima “Mille anni che son qui“, saga di una famiglia del sud (Falcone) che attraversa più di un secolo di storia patria Dall’Unità d’Italia alla caduta del muro di berlino). Da lì la decisione di passare a raccontare una terra lucana dell’oggi con le sue ombre e le sue luci, attraverso un personaggio che è il contrario della donna stereotipata corrente: “Alta un metro e uno sputo, non bella, che non vuole piacere (anzi), sempre sui suoi tacchi per cercare di raggiungere l’altezza dei carabinieri con cui deve interloquire sulle scene del crimine. ”

Oltre a Vanna Scalera sono sfilati al microfono Alessio Lapice (il bel maresciallo Ippazio Caligiuri), Dora Romano che interpreta la suocera di Imma Tataranni, la oramai 18enne Alice Azzariti che interpreta Valentina, la figlia della protagonista e Piergiorgio Bellocchio che come ha detto lui stesso gli tocca fare “il cattivo“.

A testimoniare le ricadute anche in termini di occupazione, con l’utilizzo di artisti lucani nella fiction erano presenti, in primis, Nando Irene che interpreterà il Maresciallo Lamacchia in tutte le puntate di questa nuova stagione, mentre nelle precedenti aveva fatto capolino solo in qualche episodio. Irene ha sottolineato quanto sia stato importante per lui -che da giovanissimo ha abitato nei Sassi- poter interpretare un ruolo in questa fiction ambientata proprio lì dove ha vissuto la sua vita. Materano anche Carlo De Ruggieri che interpreta il dottor Taccardi , lo scorbutico medico legale della serie che ha sottolineato il piacere di questa occasione che gli ha consentito di tornare nella sua città a recitare.

Significativo che dopo l’enorme successo della prima serie (ancor di più le repliche), Rai Uno abbia deciso di investire nuovamente sulla città dei Sassi e sulle bellezze naturali del territorio lucano per realizzare queste nuove otto puntate che saranno trasmesse metà in autunno e metà ad inizio 2022 (Le puntate della prima serie sono state vendute in diversi paesi europei). Una bellezza del territorio e una integrità dello stesso che come è stato raccomandato dai produttori occorre preservare per poter mantenere la sua potenzialità di set unico per questa tipologia di produzioni che altrimenti sceglierebbero altre location.