lunedì, 22 Settembre , 2025
Dal palco del Matiff anche l’attrice Ester Pantano invoca “Free Palestine”

Di Anna Giammetta

Promette un programma di importanti tematiche, la 6^ edizione del Matiff (Matera International Film Festival), inaugurata questa sera al cinema Gerardo Guerrieri di Matera.
Il tema di quest’anno “A drop of hope”, invita a riflettere sul potere delle immagini e delle storie nel costruire ponti tra popoli, religioni e culture. In un momento storico di grande fragilità globale, il Matiff si fa portavoce di un messaggio di pace, dialogo e unità attraverso il linguaggio universale del cinema. Lo ha fatto anche l’attrice Ester Pantano, madrina del festival che dal palco della kermesse ha ribadito: ” stiamo vivendo questa serata anche come un momento di relax e spensieratezza ma la pace, purtroppo, non è scontata. Non possiamo rimanere indifferenti e non indignarci degli orrori e dei tantissimi morti di Gaza. Non dobbiamo dimenticare di pretendere la pace e di invocare “free Palestine”
In concorso oltre 50 opere internazionali, per un totale di 95 opere ufficialmente selezionate tra tutte e 7 sezioni del MaTiFF tra cui il documentario “I Bambini di Gaza” di Loris Lai e l’attesa prima mondiale dell’edizione restaurata a colori de “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini.

Il programma completo del festival: https://matiff.it/

 

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
