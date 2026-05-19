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Cinema

Dal festival di Cannes al ”Guerrieri” di Matera il film francese ”137”

Franco Martina
Di Franco Martina

Interessante, riflessivo come è nella tradizione della cinematografia francese il film ”137” del regista Dominik Koll che sarà proiettato mercoledì 20 maggio al cinema comunale ”Guerrieri” di Matera per il cineclub dell’associazione Cinergia,
Stéphanie è un’ispettrice dell’IGPN, l’organismo disciplinare che vigila sulla polizia francese. È lei che si trova a indagare sul caso di Guillaume, un ragazzo partito con la famiglia alla volta di Parigi per partecipare a una manifestazione e ferito gravemente da un proiettile antisommossa. Quando Stéphanie inizia a ricostruire l’accaduto capisce che il caso la tocca anche a livello personale, ma malgrado l’ostilità di molti colleghi decide di andare fino in fondo.

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Franco Martina
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