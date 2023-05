Da Montescaglioso, ecco i/le ragazzi/e per il Giffoni Fil Festival

E’ al Cine Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), diretto da Nunzio Nicola Disabato, che si è rinnovata per la ventesima volta la rassegna “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTÀ”, iniziativa formativa cinematografica di qualità per ragazzi abbinata al prestigioso Concorso Giffoni Experience (quest’ultima, nell’anno 2023, giungerà alla 53^ edizione). Una rassegna che, iniziata nell’autunno scorso, si è recentemente conclusa con la scelta -per l’appunto- dei partecipanti, nonché giurati per l’edizione 2023 del prestigioso festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, nel mese di luglio, per la durata di circa dieci giorni, nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

In una nota si riepiloga che: “Sono stati visionati 3 film per ogni sezione, ognuno dei quali ha contenuto tematiche di attualità e di notevole spessore educativo, frutto dell’attenta e consapevole scelta di film da parte degli addetti ai lavori, guidati dal direttore artistico Giuseppe Disabato. Di seguito i film visionati: – SEZIONE (ragazzi da 4 a 8 anni) (non in concorso): 1) LIZZY E RED – AMICI PER SEMPRE; 2) PETER VA SULLA LUNA; 3) PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA; – SEZIONE (ragazzi da 9 a 11 anni): 1) SULLE ALI DELL’AVVENTURA; 2) QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO; 3) VICKY E IL SUO CUCCIOLO; –SEZIONE (ragazzi da 12 a 14 anni): 1) PENGUIN BLOOM; 2) THE SPECIALS – FUORI DAL COMUNE; 3) STORM BOY – IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE; – SEZIONE (ragazzi da 15 a 18 anni): 1) CODA – I SEGNI DEL CUORE; 2) IL DIRITTO DI OPPORSI; 3) TRAMITE AMICIZIA.

Di seguito -invece- sono elencati i nomi dei ragazzi candidati dai diversi istituti alle selezioni del 20 e 23.05.2023: SEZIONE ELEMENTS +10: Chiara COTUGNO (scuola primaria Montescaglioso), Mattia Pierpaolo DELL’ISOLA (scuola media Pisticci); Armando DI NAPOLI (scuola media Grottole); Arianna FITTIPALDI (scuola primaria Scanzano Jonico); Francesca SANTARCANGELO (scuola media Montescaglioso); Letizia Pia SIRAGO (scuola media Bernalda); Carmen VESIA (scuola media Miglionico).

SEZIONE GENERATOR +13: Fabian ASSINI (scuola media “Piazza Degli Olmi” MT); Valentina COFONE (scuola media Pomarico); Federica Pia DI GIULIO (scuola media Pisticci); Davide DI NOTA (scuola media Bernalda); Antonio DITARANTO (scuola media Montescaglioso); Lorenzo MARINARO (scuola media Miglionico); Maria Pia PORSIA (scuola media Grottole); Angela TRALLI (scuola media “G. Pascoli” MT); Federica SARACINO (scuola media “Torraca” MT); Sabrina STASOLLA (scuola media “Bramante” MT).

I ragazzi che dal 20 al 29 luglio 2023 parteciperanno in rappresentanza della Lucania, in veste di giurati alla 53ª edizione del GFF: GENERATOR +13: Davide DI NOTA (scuola media Bernalda); Federica SARACINO (scuola media “Torraca” MT); Angela TRALLI (scuola media “G. Pascoli” MT). A loro si uniranno circa 15 giurati di qualità richiamati direttamente dal Festival per essersi distinti nelle edizioni precedenti la pandemia COVID. E’ prevista la possibilità di partecipare per un giorno alla rassegna cinematografica nella località campana. L’iniziativa è sostenuta da: Agiscuola Nazionale, Mibact, Miur, Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale.

La direzione del C. T. “N. Andrisani desidera ringraziare tutti i ragazzi partecipanti all’iniziativa, i docenti e i dirigenti scolastici; la moderatrice del C.T.N.A. Lucia LATERZA, le collaboratrici Livia POMPEO, Maria ROSSETTI, Mariana LOCANTORE e il Dr. Michele MARCHITELLI; tutta l’organizzazione del Giffoni Experience, Nunzio Nicola DISABATO e il direttore artistico Giuseppe DISABATO. La ventesima edizione della rassegna “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTÀ” è stata preceduta da due altre iniziative formative legate alla formazione in ambito cinematografico. Dal 27 febbraio al 03 marzo 2023 lo storico cine teatro montese ha ospitato “Schoolexperience3”, festival itinerante realizzato da Giffoni; il progetto è stato realizzato nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola ed è stato promosso da Ministero della Cultura – Direzione generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito ed in collaborazione con l’associazione “CineCreando”, diretta da Giuseppe Disabato e con “Pollinolandia – Città della Creatività” di Terranova di Pollino (PZ). Dal 23 al 31 marzo 2023 la struttura montese ha ospitato la prima edizione del Festival “Cinecreando: esperienze di cinema a scuola”; l’iniziativa è stata organizzata dall’Ass.ne Culturale “Cinecreando” in partenariato con la Fondazione Cineteca Giffoni, in collaborazione con il “Cine – Teatro N. Andrisani” e Suditaliavideo di Montescaglioso (MT); Blu Video; Studio Risorse ed RVM di Matera. Il progetto rientra nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promossa da MiC (Ministero della Cultura) e MiM (Ministero dell’istruzione e del merito) – ambito territoriale “Cinecreando; esperienze di cinema a scuola”.”