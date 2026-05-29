Da Matera a Martina Franca altro ciack per ‘’Come in un film’’ di Anna Giammetta

L’appuntamento per i cinefili e per quanti vorranno conoscere quello che Anna Giammetta ha riportato nell’apprezzato libro ‘’ Come in un film: viaggio nell’Italia ispirata al cinema’’, edito da Altrimedia, è per la serata di venerdì 29 maggio a Martina Franca ( Taranto), la città della Valle d’Itria nota per la millenaria devozione al Patrono San Martino di Tours e per un rinomato festival di spessore musicale e culturale. E tra le due città a ridosso delle aree murgiane baresi e tarantine c’è una ‘’M’’ che guarda al Mediterraneo e a quel crogiuolo di civiltà, comunità, arte, di diverse epoche che è stata la Terra d’Otranto, con Matera che vi è restata fino al 1663 per diventare capoluogo della regione Basilicata fino al 1806. Martina (ne porto il cognome per un ramo salentino)è stata anche set per alcune fiction tv come Giacomo Leopardi di Sergio Rubini del 2023, Bentornato Papà di Domenico Fortunato del 2021 , Idillio del martinese Cesare Fragnelli del 2025 , film del 1978 come ‘’L’insegnante va in collegio ‘’ di Mario Laurenti e per produzioni internazionali come ‘’Senza Sangue (Without Blood) del 2025 girato da Angelia Jolie con alcune sequenze realizzate anche a Matera. Tanta carne al fuoco…e Martina, tra l’altro, ha una gastronomia apprezzata dai buongustai. Cinema e cucina. Buona degustazione…



COMUNICATO STAMPA

Il cinema che racconta i territori: Anna Giammetta presenta a Martina Franca “Come in un film”

Il fascino del grande schermo incontra la bellezza dei paesaggi italiani in un appuntamento culturale da non perdere. Venerdì 29 maggio, alle ore 18:30, il Palazzo dell’Università a Martina Franca aprirà le porte della Sala del Quarto Stato per ospitare la presentazione di “Come in un film: viaggio nell’Italia ispirata al cinema”, l’ultimo lavoro letterario della giornalista Anna Giammetta.

L’opera, pubblicata da Altrimedia Edizioni nasce proprio dalle grandi passioni dell’autrice per il cinema, il viaggio e la scrittura. Anna Giammetta ha trasformato il suo amore per la settima arte in un’originale guida narrata. Tra le pagine del volume, il lettore viene accompagnato in un viaggio geometrico ed emotivo attraverso l’Italia, scoprendo come i territori abbiano ispirato i registi e come, a loro volta, le pellicole abbiano valorizzato e riscoperto i nostri luoghi.

La serata, organizzata in sinergia con l’Associazione Artigiana di Mutuo Soccorso APS di Martina Franca, si aprirà con i saluti del presidente del sodalizio, Luca Conserva. Subito dopo, il cuore dell’incontro vedrà l’autrice dialogare con l’insegnante e scrittrice Cinzia Cofano, in un confronto che promette di svelare aneddoti, curiosità e retroscena sul profondo legame tra cinema e identità locale.

L’evento sarà interamente documentato dalle telecamere di Tony Vinci per Librinstreaming Valleditrialivechannel, garantendo una copertura multimediale della presentazione.

L’appuntamento è in Piazza Plebiscito, 20.

L’ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini, agli appassionati di cinema e a chiunque voglia scoprire l’Italia da una prospettiva decisamente inedita.



Nota Biografica

Anna Giammetta è una giornalista laureata in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e d’Impresa. Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine della Basilicata dal 2007, ha alle spalle una lunga esperienza nel settore della carta stampata e dei media digitali, avendo collaborato per molti anni con testate nazionali e locali come Il Quotidiano del Sud, Avvenire e Donna al top.

Dal 2006 lavora stabilmente nella Pubblica Amministrazione e dal 2016 presso l’Ufficio Cinema del Comune di Matera. In questo ruolo segue da vicino l’accoglienza, la logistica e lo sviluppo delle grandi produzioni cinematografiche e televisive internazionali e nazionali che scelgono la Città dei Sassi come set (tra le quali l’agente 007 per No Time to Die e le fortunate serie TV Imma Tataranni e Sorelle).

Collabora attivamente con la testata online Giornalemio.it, con il blog di viaggi Amichesiparte e fa parte del Constructive Network, la rete nazionale dedicata alla diffusione del giornalismo costruttivo.

