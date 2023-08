Da domani a Pisticci la 24ma edizione del Lucania Film Festival

Si terrà a Pisticci (MT) dal 9 al 13 agosto, dopo l’evento di preapertura del 7 agosto, la 24ma edizione del Lucania Film Festival, manifestazione fondata e organizzata da Allelammie. “Prima manifestazione cinematografica internazionale in Basilicata per longevità, — si ricorda in una notail Lucania Film Festival si propone di essere il festival dei luoghi e delle persone: un punto di incontro per raccontare le storie universali e unirsi in uno scambio reciproco di culture e diversità in Basilicata, terra di cinema, dove il racconto si fa mondo. Per il suo 24mo anno di età il festival torna nella sua storica casa: le strade e le piazze del centro storico della bianca cittadina di Pisticci, in provincia di Matera. Per 5 giorni Pisticci diventerà una finestra affacciata sul mondo dalla quale poter vedere i protagonisti della cinematografia e della cultura internazionale, grazie alla presenza di ospiti provenienti da Paesi e regioni del mondo che sempre più spesso siamo tristemente abituati a vedere solo attraverso i notiziari, scordando che hanno una dimensione culturale che esiste anche al di là delle vicende politiche che li vedono protagonisti. Saranno proprio le persone che vivono quelle realtà a raccontare la cultura e la società che li circondano, portavoci di esistenze lontane ma necessarie, delle quali siamo invitati a scoprire l’unicità e il valore.”

– PROGRAMMA DI DOMANI 9 AGOSTO –

CORTILE / Palazzo Giannantonio

17:30 / 18:00 – Apertura Lavori

SPAZIO BIX / Largo Nino Bixio – Piccolissima

18:30/ 19:00 – Talk – Carmelo Romano / BookToker

19:00 / 20:45 – Lab – Scrittura creativa e improvvisazione teatrale a cura di Laura Marziali

SALA GRANDE / Piazza Umberto I

18:30 / 20:30 – Podcast Live – #Pennaecalamaio – “Volevo solo una cineperiferia” con Mauro Acito e Dario Colacicco. Un racconto spontaneo e ironico da quelli di “Volevo solo aprire un museo”

20:30 / 21:00 – Talk – Libri e TikTok con Carmelo Romano. Conduce Filippo Solibello

21:00 / 21:30 – Talk – “Diritto all’oblio”- Tutela dei pazienti oncologici. Con Laura Marziali (attivista oncologica), Luca Braia e Gerardina Sileo (Consiglieri Regionali – Basilicata, tra i primi firmatari della proposta di legge lucana)

21:30 / 22:30 – Proiezioni Extra Film – Noi ce la siamo cavata di Giuseppe Marco Albano. Incontro con registi e produttori. Conduce Fabio Morici

22:30 / 23:00 – Proiezioni Extra Film – Cinemaperlascuola a cura del CineParco TILT.

Incontro con filmmaker. Conduce Fabio Morici

23:00 /00:00 – Lectio Magistralis di Vincenzo Schettini – La Fisica (e il Cinema) che ci piace

SALA PICCOLA / Palazzo Giannantonio

20:30 / 21:50 – Proiezioni Film

An irish goodbye di Tom Berkeley, Ross White – 23 min | 2022 | UK | Fic

Il barbiere complottista di Valerio Ferrara – 19 min | 2022 | Spa Ita Fic

Carpenter di Xelîl Sehragerd – 14 min | 2023 | Kurdistan | Doc

Split ends di Alireza Kazemipour – 14 min | 2022 Iran, Canada |Fic

Macerie di Federico Mazzarisi – 20 min | 2023 | Spa Ita Fic

21:50 / 23:00 – Proiezioni Film

The knife in your heart di Genrikh Ignatov – 34 min | 2022 | Russia |Fic

Estrellas del desierto di Katherina Harder Sacre – 18 min | 2022 | Spain| Fic

Salgar di Pedro Vinìcius – 14 min | 2022| Brazil | Doc

A guerra finita di Simone Massi – 5 min | 2022 | Italy | Ani

23:00 / 00:00 – Proiezioni Film

Solo un ensayo di Hugo Sanz – 19 min | 2022 | Spain | Fic

Tear Off di Clément Del Negro, Charlotte Fargier, Héloïse Neveu, Camille Souchard, Nalini Bhasin, Mikko Petremand, Matthias Bourgeuil – 6 min | 2022 | France | Ani

Il cigno di Francesco Giardiello – 9 min | 2023 | Spa Ita Fic

Las Visitantes di Enrique Buleo – 15 min | 2022 | Spain | Fic

Paris 2024 di Pierre Larribe – 7 min | 2022 | France | Fic

CORTILE / Palazzo Giannantonio

18:00 / 24:00 – WOB, Wine Office Bar

00:00 / 01:00 – Live Music performance, Dj Set , Art video Show