Il tempo di accendere i fornelli, preparare pentole e padelle con un’idea creativa per un primo invitante (orecchiette, spaghetti al pomodoro e con un ingrediente top secret), un secondo di carne o a base di pesce e poi, una voltata, una girata, e “ A casa di Gregori’’ accade quel che non ti aspetti. Magari un invitato o un autoinvitato a sorpresa, che ti sottraggano di “soppiatto’’ la ricetta o che l’ultima di gossip aggiunga pepe e sale in cucina. Questo e altro nella food comedy, commedia gastronomica per palati fini, in sei puntate con lo chef Nalon e la giornalista Maria Giovanna Labruna. E se vi siete persi la prima puntata troverete il link in coda al servizio andato in onda su Alma Tv. Buon appetito…e buon divertimento.



LA NOTA SULLA PRIMA PUNTATA

Grande successo per la prima food comedy all’italiana “A casa di Gregori” andata in onda sabato 17 luglio su Alma Tv canale 65 del digitale terrestre.

Trucchi e segreti dello chef, imprevisti, situazioni imbarazzanti, tutto questo succede nella cucina Nalon. Un buon inizio, la trasmissione è piaciuta mancava una food comedy in tv ci hanno pensato Gregori e Maria Giovanna Labruna giornalista e presentatrice tv.

Ogni sabato alle 16.30 i due raccontano la vita quotidiana di coppia con ricette e strani personaggi.

Una Food Comedy di 6 puntate. Ogni episodio narra una bizzarra iniziativa della coppia Nalon, che termina sempre con una ricetta completa.

Alla fine di ogni puntata lo chef Nalon, nella sua cucina svela i segreti della ricetta del giorno mentre il suo cameriere, Gennaro Calabrese show man cerca con ogni stratagemma di rubarle.

Ogni giorno arriva una telefonata da un personaggio diverso del mondo della politica e dello spettacolo seguito da una visita serale.

Fatalità ogni sera il cameriere sparisce. Nella prima puntata uno strepitoso Luca Giurato interpretato da Gennaro che ha creduto di aver rubato la ricetta. Non ci resta che scoprire le altre ricette e segreti e i vari personaggi che si susseguiranno.

La coppia Nalon – Labruna vi aspettano ogni sabato alle ore 16.30 con replica la domenica alle ore 7.30 su Alma Tv canale 65 del digitale terrestre.

La trasmissione è visibile anche in streaming su: https://www.grupposciscione.it/alma-tv/?fbclid=IwAR29S2IlcFzQRUlMn052UyFCgnCPm4btiBLaIEGm91kiOPh7goUrDh5DfdY



I personaggi:

Gregori Nalon è un cuoco deciso e tenace, che ad ogni puntata svela la ricetta segreta.

Giò la compagna, una donna ottimista e diretta. Stanca della solita vita ha voluto a tutti costi un cameriere in casa. Ma colpi di scena smuovono l’animo investigativo.

Gennaro Calabrese: Finto cameriere che per rubare i segreti dello chef si trasforma in mille personaggi nella sua cameretta segreta. Il cameriere vuole rubare i segreti di Nalon per aprire un suo ristorante al centro di Roma. Così ogni giorno cerca di scoprire e di sottrarre con i vari travestimenti le ricette dello chef.

Ideato da Gregori Nalon e Maria Giovanna Labruna con la partecipazione dell’attore Gennaro Calabrese, regia e testi di Maria Giovanna Labruna , super visore il regista Gianni Coi, a cura di Maria Elena Curzio, aiuto regista Gabriele Caponio, cameraman montaggio Mario Lucio Pati, secondo cameraman Marco Cuda.

Si ringrazia Romina Agostino e tutte le aziende che hanno partecipato alla realizzazione di questa prima edizione.

La food comedy è stata girata in Calabria a Gioiosa Ionica e Gioiosa Marina nel B&B “Le Camere di Rosanna” –